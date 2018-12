Les pompiers de Saint-Louis-du-Ha! Ha! au secours de l’équipe de Serena Ryder

Ce qui devait être une intervention de routine pour une sortie de route sur la 185 à Saint-Louis-du-Ha ! Ha ! le 2 décembre vers 16h a pris une tournure inattendue. Les pompiers de Saint-Louis-du-Ha ! Ha! ont eu fort à faire pour sauvegarder l’équipement de musique de la chanteuse canadienne Serena Ryder.

«Au début, on ne savait pas que c’était un groupe de musique qui avait fait une sortie de route. Plusieurs membres de la brigade la connaissent, alors on était content de les aider. On a réussi à sauver environ 90% du contenu», explique le chef du Service incendie de Saint-Louis-du-Ha ! Ha !, Michaël Morin.

L’accident est survenu dans une grande courbe, avant que la route 185 ne se sépare en autoroute. «La Sûreté du Québec nous a rappelés pour nous demander de l’aide pour vider la remorque et transférer le tout dans un camion cube. Ça nous a pris environ deux heures et demie. Toutes les boites étaient dans un fossé d’environ 15 pieds de creux, dans la neige, alors on a utilisé des VTT. Il y avait une quarantaine de grosses boites noires à transférer, et plusieurs albums. Certains ont été endommagés dans la sortie de route», précise M. Morin.

Une dizaine de pompiers du Service incendie de Saint-Louis-du-Ha ! Ha ! ont participé à cette intervention. La cargaison a été transférée par une route située près de la 185, afin d’éviter de nuire à la circulation. M. Morin souligne que ce n’était pas la seule sortie de route de la soirée. Les conditions climatiques et routières étaient particulièrement difficiles sur tout le réseau routier de la région dans la soirée du 2 décembre.

Les membres du groupe de Serena Ryder n’ont pas manqué de souligner le travail des pompiers en prenant une photo de groupe à la suite de l’opération de sauvetage du matériel.

Serena Ryder a remercié l’équipe de Saint-Louis-du-Ha ! Ha ! dans une publication sur les réseaux sociaux.

Traduction libre : « Mon équipe a renversé le camion en route vers Halifax. Ils sont sains et saufs, tout comme le piano, grâce au travail de l’équipe de pompiers du Québec et du Nouveau-Brunswick. Merci mon dieu pour la présence de ces équipes de secours. Mon cœur est empli de gratitude envers vous. Merci, et s’il vous plait, soyez prudents – quelques heures de moins ne valent pas la vie d’une personne».