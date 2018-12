Hémodialyse à Rivière-du-Loup : un cadeau de Noël pour Roger Sénéchal de Pohénégamook

«L’hiver je descendais aux 15 jours à Pohénégamook, c’est un cadeau pour tous les gens que je connais et qui étaient avec moi à Rimouski», a mentionné Roger Sénéchal de Pohénégamook qui peut depuis aujourd’hui, le 17 décembre, recevoir ses traitements en hémodialyse au Centre hospitalier régional du Grand-Portage à Rivière-du-Loup.

«Ils sont 10 clients qui ont été transférés de Rimouski à Rivière-du-Loup», a précisé Isabelle Malo, présidente-directrice générale du CISSS du Bas-Laurent lors de l’ouverture officielle du cinquième centre satellite d’hémodialyse, les quatre autres étant situés en Gaspésie.

M. Sénéchal est en hémodialyse depuis huit ans. «J’ai voyagé de Pohénégamook à Rimouski trois fois par semaine pendant un an et demi; après j’ai pris une pension à Rimouski», a-t-il expliqué. En plus de tous les inconvénients liés au voyagement et de la fatigue due à la maladie, Roger Sénéchal déboursait 1 200 $ en pension et plus de 650 $ en frais de voyage par mois.

«Notre détermination a eu raison des contraintes», a souligné Mme Malo. Cette démarche pour doter Rivière-du-Loup d’un centre satellite a pris naissance en 2014. Elle fut réactivée en 2015 et en octobre 2016 elle a reçu l’autorisation du ministre de la Santé et des Services sociaux de l’époque, le Dr Gaétan Barrette.

Le service sera offert à raison de trois jours par semaine, ce qui permettra d’accueillir au total 12 personnes (4 heures par traitement) sur une base hebdomadaire. Il comprend six lits dont deux en salle d’isolement. Le CISSS du Bas-Saint-Laurent prévoit effectuer environ 1 800 séances d’hémodialyse annuellement à Rivière-du-Loup pour les usagers du KRTB.

Pour permettre l’aménagement du centre satellite au CHRGP, on a réalisé un agrandissement au cout de 3,5 millions de dollars. Le cout total du projet, financé en quasi-totalité par le CISSS, est en fait de 4,5 M$ en y ajoutant 1 M$ en équipements répondant aux plus hauts standards. La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup a contribué au projet avec un montant de 52 000 $ pour de l’équipement médical. Les frais de fonctionnement annuels sont évalués à 720 000 $. L’équipe de l’unité satellite est composée de sept professionnels.

«La réalisation de ce projet représente des heures de qualité de vie pour des gens», a pour sa part souligné Sylvie Vignet, mairesse de Rivière-du-Loup. Jusqu’à présent, les patients du Kamouraska, du Témiscouata, des Basques et de la région de Rivière-du-Loup devaient se déplacer à Rimouski plusieurs fois par semaine afin d’avoir accès au service. Actuellement, le Service d’hémodialyse de l’Hôpital régional de Rimouski accueille 63 usagers pour une capacité maximale de 80 personnes.