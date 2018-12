Le camion-échelle de Témiscouata-sur-le-Lac est arrivé

Il était attendu depuis longtemps et il est maintenant arrivé. La dernière acquisition du Service de sécurité incendie de Témiscouata-sur-le-Lac, un camion-échelle, est désormais à la caserne, au plus grand plaisir de l’équipe de pompiers.

Le véhicule, un Simon Duplex 1994 disposant d’une échelle de 102 pieds, a été acquis pour la somme de 100 000 $ par le conseil municipal. Plus de 30 000 $ supplémentaires ont également servi à l’achat d’équipement dédié au camion.

«Nous sommes tous fébriles. Nous allons maintenant y installer l’équipement, terminer la formation pour son utilisation et ensuite le mettre en opération. Tout devrait être prêt pour le début de l’année 2019», partage le directeur du Service incendie, Gérald Dubé, mentionnant qu’il est lui-même allé chercher le véhicule mardi à Joliette.

Bien qu’il soit usagé, le camion-échelle a passé tous les tests de sécurité et il respecte les normes. Il est un atout majeur pour le service incendie, la ville de Témiscouata-sur-le-Lac et la région, puisqu’il pourra aussi bénéficier aux municipalités voisines lors d’interventions.

«C’est certain qu’il sera disponible si nous avons une demande. C’est un gros plus pour nous tous et pour notre population», a ajouté le chef pompier.

Jusqu’à présent, dans le cas d’une intervention d’envergure, le Service incendie de Témiscouata-sur-le-Lac devait faire appel au Service incendie d'Edmundston au Nouveau-Brunswick qui possède son propre camion-échelle.

Témiscouata-sur-le-Lac compte sur plusieurs bâtiments imposants, dont l’hôpital et l’usine Cascades.