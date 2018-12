Les Snowbirds en vedette au Spectacle aérien de Rivière-du-Loup

Les organisateurs Spectacle aérien de Rivière-du-Loup promettent de la nouveauté pour cette deuxième mouture qui se tiendra les 24 et 25 aout prochains. À huit mois de la tenue de l’évènement, l’équipe de démonstration aérienne officielle du Canada, les Snowbirds, a déjà confirmé sa présence.

L’organisateur, Martin Hivon, qualifie ce spectacle de «classe mondiale», et estime que l’évènement n’a rien à envier à ceux d’autres villes. «C’est certain que les Snowbirds ont un pouvoir d’attraction, c’est connu et reconnu (…) On essaie d’avoir une grosse vedette comme ça à chaque édition. Ça va être le plan de match pour continuer le spectacle. Il y a beaucoup de gens qui n’étaient pas au monde lors du dernier passage des Snowbirds à Rivière-du-Loup il y a 30 ans», explique le directeur général du Spectacle aérien de Rivière-du-Loup, Martin Hivon, en conférence de presse le 13 décembre.

Seulement une vingtaine de villes canadiennes accueilleront ce groupe en 2019. Avec la participation de cette équipe prestigieuse, M. Hivon estime que les spectateurs seront assurément au rendez-vous.

«La dernière fois, on a eu du beau temps, mais les prévisions météo n’étaient pas bonnes. Il ne faut pas se fier à ça, le dimanche matin, il tombait des cordes. Le spectacle en 2017 a eu lieu à 100% (…) Je m’attends à doubler ce qu’on a fait la première fois, soit environ 6 000 spectateurs, malgré tout ce qui était contre nous en terme de prévisions.»

On peut s’attendre à voir cette année l’un des doyens de la voltige aérienne au Canada, Gord Price, âgé de 77 ans, avec son Yak 50, Todd Farell, un pilote de ligne et ex-militaire avec une quarantaine de missions de combat à son actif, Rick Volker et son Sukhoi SU-26, Martin Hivon avec son nouvel appareil, le Yak 55M et le coup de cœur du public de 2017, Manfred Radius et son ballet aérien en vol plané. D’autres devraient se greffer aux pilotes et appareils déjà annoncés. Quelques confirmations sont à venir au cours des prochaines semaines.

L’organisation offrira encore une fois une exposition de nombreux appareils au sol, dont des avions uniques, les 11 jets CT-114 Tutor des Snowbirds et des hélicoptères militaires et civils. La zone destinée aux enfants avec de nombreuses activités, de même que plusieurs camions de cuisine seront sur place.

La mairesse de la Ville de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet, souligne que le Spectacle aérien est une belle vitrine pour la région, puisqu’il permet d’attirer de nombreux spectateurs de partout au Québec et même du Nouveau-Brunswick.

Les billets sont en vente pour le Spectacle aérien de Rivière-du-Loup les 24 et 25 aout prochains sur la plateforme events.com. L’évènement se déroule au profit de l’Association des Fusiliers du St-Laurent. L’organisation aussi à la recherche de bénévoles, près de 150 personnes sont nécessaires afin d’assurer un déroulement optimal de l’évènement.