Marc-Olivier D'Amour passe aux Pétroliers

Le directeur général des 3L de Rivière-du-Loup, Karl Boucher, a finalement trouvé un prix qu'il estimait convenable pour Marc-Olivier D'Amour, puisque le vétéran de 6 saisons a été échangé, le 14 décembre, aux Pétroliers du Nord de Saint-Jérôme.

Les 3L reçoivent en retour l'as marqueur Jonathan Bellemare et le défenseur Mathieu Leduc, un athlète de 27 ans qui évolue depuis déjà 4 saisons dans la LNAH.

«Nous sommes heureux de la tournure des événements. C’est un processus qui a été long, mais nous voulions obtenir ce que nous souhaitions. On met la main sur un défenseur droitier dans la fleur de l’âge en Mathieu Leduc, en plus de mettre la main sur un excellent joueur de centre en Jonathan Bellemare. Il seront certainement un plus pour notre formation», a confié Karl Boucher, par la voie d'un communiqué de presse.

Bellemare, reconnu pour ses habiletés offensives, a récolté respectivement 54, 53, 67 et 46 points lors de ses quatre saisons avec la formation de Trois-Rivières. En 2016-2017, il avait d'ailleurs terminé au sommet des pointeurs de la ligue (avec 67 points).