Des activités pour souligner les 35 ans d'existence de l’ADAUQAR

L’Association pour le développement des ainés et des ainées à l’UQAR (ADAUQAR) organise quatre activités dans la semaine du 6 mai pour souligner ses 35 ans d’existence. Majoritairement gratuites, en présence et à distance sur Zoom, elles s’adressent à toute personne de 50 ans et plus du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine et du secteur ouest de la Côte-Nord.

CONFÉRENCE SUR TOUSSAINT CARTIER

Toussaint Cartier, qui a séjourné près de 40 ans seul sur une île au large de Rimouski en Nouvelle-France, a eu au moins neuf vies comme les chats. Marin pêcheur originaire de Saint-Quay-Portrieux en Bretagne, il fut ermite de Saint-Barnabé de 1728 à 1767, faisant «les fonctions de solitude» d’après les archives de l’époque qui le présentent comme un chrétien voué à faire son salut.

L'animation sera assurée par Claude La Charité, professeur au Département des lettres et humanités à l'UQAR.

La conférence se tiendra le mardi 7 mai, à 13 h 30, en présence à l’UQAR, campus de Rimouski (local G-316) et simultanément à distance sur Zoom.

VISITE DES MURMURES DE LA VILLE - MONT-JOLI

Les Murmures de la Ville, c'est une invitation à découvrir l’art du muralisme, au cœur de la ville. Le circuit des fresques, des arts et du patrimoine relate la riche histoire de Mont-Joli. Les personnes qui participeront à la visite feront de belles rencontres avec des gens d’une autre époque et avec les citoyens d’aujourd’hui qui dessinent, par leurs actions quotidiennes, les fresques de demain. Marcher dans une ville, c’est aussi découvrir son âme et se laisser séduire par son cachet unique.

La visite, dont l’animation sera assurée par le guide Réjean Demers, se fera le mercredi 8 mai, à 10 h, en présence à Mont-Joli. À noter que le nombre de places est limité.

TABLE RONDE SUR LA CULTURE RÉGIONALE

Qu’est-ce qui caractérise les organisations culturelles du Bas-Saint-Laurent? Depuis de nombreuses années, la région s’est démarquée par ses grands rendez-vous populaires, notamment dans les domaines du film, de la littérature, du théâtre et du jazz. Comment ces organismes fonctionnent-ils? À quoi attribuent-ils leur longévité et leurs succès? Quelles sont leurs principaux atouts et contraintes? Qu’est-ce qu’ils ont en commun? Leur histoire est-elle garante de leur avenir?

Les organismes participants sont le Carrousel international du film de Rimouski, le Festi Jazz international de Rimouski, le Salon du livre de Rimouski et le Théâtre du Bic.

La table ronde se tiendra le jeudi 9 mai, à 13 h 30, en présence à l’UQAR, campus de Rimouski (local G-316) et simultanément à distance sur Zoom

DISCOURS PROTOCOLAIRES ET COCKTAIL

Pour clore la semaine des activités soulignant les 35 ans d'existence de l'ADAUQAR, tous ses membres et ses partenaires sont invités à une brève cérémonie protocolaire au cours de laquelle le recteur de l'UQAR, François Deschênes, et la présidente de l'ADAUQAR, Louise Bolduc, prendront la parole. Ces discours seront suivis d'un cocktail sous l'animation musicale de Pascal Demalsy, accordéoniste d'origine rimouskoise.

Le tout se déroulera le jeudi 9 mai, à 15 h 30, en présence au bar Le Baromètre de l'UQAR. La cérémonie protocolaire sera diffusée sur Zoom.

RAPPEL – GRATUITÉ

Afin de souligner ses 35 ans, l’ADAUQAR donne accès gratuitement aux conférences et aux visites du mois d’avril à juin, à toute personne de 50 ans et plus de son territoire. Toutefois, la cérémonie protocolaire et le cocktail sont réservés à ses membres et ses partenaires.

POUR INFORMATION ET INSCRIPTION

Bien que la participation à ces conférences et à ces visites soient exceptionnellement gratuites, il faut absolument s’inscrire. Les informations relatives à chaque activité sont disponibles sur le site Internet de l’ADAUQAR à www.adauqar.ca. Il est également possible de communiquer avec Chantal Chouinard au 1 800 511-3382, poste 1661 ou par courriel à [email protected].