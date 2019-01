Rétrospective 2018, novembre (2e partie)

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Carmen Lemay d’Auclair, agricultrice de l’année au Bas-Saint-Laurent

Carmen Lemay d’Auclair au Témiscouata a été proclamée agricultrice de l’année 2018 lors du 11e Gala Reconnaissance Coup de cœur au Bas-Saint-Laurent présenté en novembre dernier à Rimouski.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/349786/carmen-lemay-dauclair-agricultrice-de-lannee-au-bas-saint-laurent

Dans un jardin sous la protection de la Loi sur la faillite

Après plus de 35 ans dans un Jardin, qui possède une boutique à Rivière-du-Loup, ferme ses portes. L'entreprise et sa filiale de fabrication Art de Vivre Fabrication ont confirmé lundi qu'elles ont déposé un Avis d'intention de faire une proposition à leurs créanciers en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/affaires-et-economie/350054/dans-un-jardin-sous-la-protection-de-la-loi-sur-la-faillite

Mission accomplie pour Propulse ta voix

Le 11 novembre dernier au Camp musical de Saint-Alexandre-de-Kamouraska a été présentée la grande finale de la du 6e concours de renommée provinciale Propulse ta voix. Gilles Houle, âgé de 44 ans de Longueuil, a été proclamé lauréat 2018.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/culture/349977/mission-accomplie-pour-propulse-ta-voix

Une pelle mécanique se renverse dans le carrefour giratoire

Un accident pour le moins inusité est survenu, le mercredi 21 novembre, dans le carrefour giratoire de Rivière-du-loup, alors qu'une pelle mécanique transportée par un fardier s'est renversée en bordure de la route.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/350121/une-pelle-mecanique-se-renverse-dans-le-carrefour-giratoire

Les premiers résidents déménagent au CHSLD de Chauffailles

Le 19 novembre, le CHSLD de Chauffailles a accueilli ses premiers résidents. Au cours des trois prochaines suivantes, ce sont 72 résidents en provenance du Centre d’hébergement de Saint-Antonin et du CHSLD de Rivière-du-Loup (anciennement Saint-Joseph) qui se sont installés dans leur nouveau milieu de vie.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/350018/les-premiers-residents-demenagent-au-chsld-de-chauffailles

Accident mortel à Notre-Dame-des-Neiges : 21 mois d’emprisonnement pour Gilles Rousseau

Le septuagénaire Gilles Rousseau a écopé d’une peine d’emprisonnement de 21 mois le 23 novembre au palais de justice de Rivière-du-Loup pour avoir causé la mort de Marie-Madgala Charles de Montréal et des lésions corporelles à un autre conducteur alors qu’il était au volant de son véhicule avec un taux d’alcoolémie qui dépassait plus de deux fois la limite permise.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/350263/accident-mortel-a-notre-dame-des-neiges-21-mois-demprisonnement-pour-gilles-rousseau

Incendie majeur à Saint-André-de-Kamouraska

Les pompiers du Service de Sécurité Incendie KamEst ont combattu dès 7h30 le 23 novembre un incendie majeur qui a pris naissance dans un bâtiment agricole situé sur le 2e Rang Est à Saint-André-de-Kamouraska. Plus d'une trentaine de pompiers ont participé à cette intervention.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/350219/incendie-majeur-a-saint-andre-de-kamouraska

Le moulin du Petit-Sault en piteux état

L'état du moulin du Petit-Sault a fait couler beaucoup d'encre en novembre dernier alors qu'une pelle mécanique a été observée sur les lieux. Classé en 1962 dans la catégorie Immeuble patrimonial dans le Répertoire du patrimoine culturel du Québec, le moulin du Petit-Sault à L’Isle-Verte est maintenant dans un piteux état. Le poids des années a fait son œuvre sur la charpente en bois et en pierre.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/350336/le-moulin-du-petit-sault-en-piteux-etat

Un chevreuil sauvé de la noyade à Biencourt

Un des faits divers les plus populaires de 2018, alors que trois riverains du Lac Biencourt ont combiné leurs efforts pour la bonne cause, le 17 novembre. Leur détermination et leurs idées auront permis d’aider un chevreuil tombé dans les eaux glacées à regagner la rive et ainsi éviter une mort certaine.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/350233/un-chevreuil-sauve-de-la-noyade-a-biencourt

Incendie au restaurant Le Gueuleton

Un incendie a causé d'importants dommages au Resto-Bar Le Gueuleton de Saint-Jean-de-Dieu le lundi 26 novembre vers 21 h 20. Au plus fort de la lutte, une épaisse fumée s’échappait du bâtiment et un large périmètre de sécurité a été érigé.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/350466/incendie-au-restaurant-le-gueuleton

La Laiterie Óra s’implante au parc industriel de Rivière-du-Loup

La Corporation du motel industriel de Rivière-du-Loup a investi un montant d’environ 600 000$ pour effectuer l’acquisition d’un terrain et la construction d’un immeuble industriel au 30, rue Henry-Percival-Monsarrat, qui accueillera l'usine de transformation de Laiterie Óra des propriétaires Kim Belzile et de Jean-Mathieu D’Amour de la Ferme D’Amour de Rivière-du-Loup.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/affaires-et-economie/350513/la-laiterie-ora-simplante-au-parc-industriel-de-riviere-du-loup

Pétition anonyme pour une défusion à Témiscouata-sur-le-Lac

À l’aube du 10e anniversaire de la création de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac, une pétition dont le ou les auteurs ne se sont pas identifiés circule actuellement dans différents lieux du quartier Cabano à Témiscouata-sur-le-Lac et demande la défusion avec le quartier de Notre-Dame-du-Lac.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/350510/petition-anonyme-pour-une-defusion-a-temiscouata-sur-le-lac

Propane Sélect passe aux mains du Groupe Filgo-Sonic

Depuis le 1er novembre dernier, Groupe Filgo-Sonic de la Beauce est le propriétaire de Propane Sélect, l’entreprise étant située dans le secteur industriel du boulevard Armand-Thériault à Rivière-du-Loup.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/affaires-et-economie/350771/propane-select-passe-aux-mains-du-groupe-filgo-sonic

Préfecture: Un 9e mandat pour Michel Lagacé

Le préfet sortant de la MRC de Rivière-du-Loup, Michel Lagacé, a vu la confiance de ses pairs renouvelée le mercredi 28 novembre lors de la séance du conseil de la MRC alors qu’il a été réélu pour une 9e fois à la préfecture. Un nouveau mandat qu’il souhaite dans la continuité.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/350680/un-9e-mandat-pour-michel-lagace

Pompiers et travaux publics, tous sous un même toit à Pohénégamook

La Ville de Pohénégamook est allée en appel d’offres pour connaitre le cout réel de construction d’un nouveau bâtiment qui remplacera ses trois casernes incendie et le garage de son service des travaux publics. «Nous avons déposé au ministère l’estimée des couts et on est admissible à une subvention. C’est un projet à réaliser en 2019», mentionnait Louise Labonté, mairesse de Pohénégamook.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/350778/pompiers-et-travaux-publics-tous-sous-un-meme-toit-a-pohenegamook

La Ville de Rivière-du-Loup présente son concept de la nouvelle entrée Ouest

La Ville de Rivière-du-Loup, accompagnée par l’organisme sans but lucratif Vivre en ville, a présenté le 29 novembre à la population son concept de développement pour l’entrée Ouest. Ils souhaitent avant tout assurer la complémentarité et la mixité des services dans ce secteur.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/350840/la-ville-de-riviere-du-loup-presente-son-concept-de-la-nouvelle-entree-ouest

Slam Rivière-du-Loup entre dans la Ligue québécoise de slam

La 4e saison du slam à Rivière-du-Loup est déjà bien entamée avec trois belles soirées qui ont confirmé l’engouement pour cette activité littéraire où la poésie se mêle à la performance scénique. La grande nouveauté de cette saison est l’entrée dans la Ligue québécoise de slam, une organisation qui regroupe les différentes équipes de partout au Québec.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/culture/350775/slam-riviere-du-loup-entre-dans-la-ligue-quebecoise-de-slam

Incendie majeur à Pohénégamook

Une résidence familiale de la rue Ste-Anne s'est transformée en véritable boule de feu le 30 novembre au matin à Pohénégamook. Les pompiers ont rapidement déclenché une alarme générale. Un occupant de la maison a été blessé, sans que l'on craigne pour sa vie.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/350810/incendie-majeur-a-pohenegamook