Pétition anonyme pour une défusion à Témiscouata-sur-le-Lac

À l’aube du 10e anniversaire de la création de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac, une pétition dont le ou les auteurs ne se sont pas identifiés circule actuellement dans différents lieux du quartier Cabano à Témiscouata-sur-le-Lac et demande la défusion avec le quartier de Notre-Dame-du-Lac.

La pétition propose que les deux quartiers réunis depuis 2010 retrouvent ainsi leur indépendance. Le maire de Témiscouata-sur-le-Lac, Gaétan Ouellet ne s’est pas dit surprit par l’initiative, soulignant qu’il s’agit d’une minorité plus radicale qui réagit devant les nombreux blocages provenant du Collectif social de Notre-Dame-du-Lac.

«Moi, comment je reçois ça ? Il y a des groupes sur le territoire qui s’expriment. Je le vois comme des citoyens qui s’intéressent à leur municipalité, c’est une forme de dynamisme et je préfère ça à l’indifférence auquel sont confrontés certains conseils municipaux», a commenté M. Ouellet.

Ce dernier a rappelé que son thème de compagne électorale était «Unissons-nous et passons à l’action» et qu’il n’entend pas y déroger. «On doit livrer la marchandise et c'est ce sur quoi nous mettons nos énergies. Nous sommes à l'étape de prendre des décisions courageuses dans trois importants dossiers», a souligné le maire.

Pour preuve, il cite le projet de motel industriel «Innova-Centre», la confirmation du gouvernement fédéral dans le dossier des deux arénas et celui de l’ouverture des soumissions dans le dossier de la conduite d’eau potable reliant l’usine de traitement des eaux de Cabano à Noter-Dame-du-Lac.

À ce propos, l’ouverture des soumissions se tiendra le 5 décembre prochain, à 11 h, à l’édifice municipal. Le maire invite la population à y assister.