La Ville de Rivière-du-Loup présente son concept de la nouvelle entrée Ouest

La Ville de Rivière-du-Loup, accompagnée par l’organisme sans but lucratif Vivre en ville, a présenté le 29 novembre à la population son concept de développement pour l’entrée Ouest. Ils souhaitent avant tout assurer la complémentarité et la mixité des services dans ce secteur.

«On veut développer un milieu de vie et faire autrement (…) Ce sont les promoteurs qui vont nous apporter des projets. On va leur demander ce qu’ils ont à nous offrir dans le cadre de notre concept», explique la mairesse de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet. Cette dernière assure que des précautions seront prises pour éviter de nuire aux commerces du centre-ville et éviter un mouvement de déménagement des entreprises déjà en place. Le réaménagement touchera le secteur d’un terrain vague qui se trouve au nord de l’Hôtel Universel et du boulevard de l’Hôtel-de-Ville.

D’après le directeur général de la Ville de Rivière-du-Loup, Jacques Poulin, la démarche de reconfiguration de ce secteur a débuté en 2004, avec la participation du ministère des Transports du Québec, ce qui a mené quelques années plus tard à la création d’un carrefour giratoire, pour sécuriser ce secteur particulièrement propice aux accidents. Ce faisant, un grand terrain d’une superficie de 49 000 mètres carrés a été libéré. Le secteur Ouest de la Ville est l’une de ses principales portes d’entrée. Les responsables souhaitent avec ce concept marquer l’imaginaire et travailler à la fois l’expérience citoyenne et celle des visiteurs.

«Un développement comme ça ne se fait pas demain matin (…) Nous avons 350 emplois disponibles ici à Rivière-du-Loup. Il faut se préparer à se développer. Ça prend des années maintenant pour obtenir toutes les autorisations, réaliser les travaux. On veut faire quelque chose de bien et prendre le temps de le faire», ajoute la mairesse Sylvie Vignet. Le travail est amorcé en amont, et non en réaction aux projets des promoteurs, souligne-t-elle.

La vision développée par l’urbaniste de Vivre en ville, David Paradis, se traduira en un cahier des charges à l’intention des développeurs pour créer un concept de quartier durable. On retient entre autres des stationnements pour des commerces situés à l’arrière des bâtiments, et non directement sur le boulevard, un secteur résidentiel à l’arrière des commerces et des placettes aménagées entre ceux-ci pour favoriser l’accès aux piétons. Deux rues seraient ajoutées pour desservir la partie arrière. Un parc central serait aussi aménagé en face de l’Hôtel Universel.

Les matériaux et les types de construction sont projetés à titre indicatif pour avoir un ordre de grandeur de ce que le secteur ouest pourrait être d’ici quelques années. «Si on arrive à bien garder le cadre, ça veut dire que les entreprises qui iront s’y installer seront intéressées à investir. Ce ne sera pas n’importe quoi. Les exigences physiques vont amener une qualité des activités. On pense qu’il y a un lien à faire (…) Ce qui me motive dans ce projet, c’est qu’on ait pris la peine de faire de la planification, au lieu d’attendre les projets. On dit que ce qu’on veut, c’est génial, c’est une belle première étape. Travailler avec Vivre en ville a permis de faire cheminer la réflexion et de créer un quartier qui serait intéressant», explique la directrice du Service de l’urbanisme de la Ville de Rivière-du-Loup, Myriam Marquis.

La Ville de Rivière-du-Loup recevra des commentaires des citoyens aux cours des prochaines semaines. Quelques-uns d’entre eux ont pu poser leurs questions aux responsables présents lors de la présentation du 29 novembre. Le début de la réalisation des projets pourrait commencer en 2021, selon le rythme dicté par le marché.

Voici la visualisation diffusée lors de la présentation aux citoyens :