Une courtepointe d’activités pour la Semaine québécoise des familles

Pour plusieurs personnes, la famille représente une grosse couette bien douillette dans laquelle se réfugier par temps gris. Du 11 au 18 mai prochains, à Rivière-du-Loup, les enfants, parents, grands-parents, beaux-parents, frères et sœurs seront invités à se coller sous une courtepointe d’activités chaleureuses, dans le cadre de la 30e édition de la Semaine québécoise des familles.

Le dimanche 11 mai, à 13 h 30, une jasette entre beaux-parents se tiendra au Café créatif de la Maison de la culture. Les personnes qui jouent ce rôle important auprès des enfants de leur conjoint ou conjointe pourront échanger sur les défis et les bonheurs de leur quotidien. À partir du lendemain, à la bibliothèque Françoise-Bédard, l’exposition Familles d’antan permettra de jeter un regard inédit sur les clans nombreux d’autrefois, grâce à des photos et des objets pigés dans les boîtes à souvenirs des employés. Le vendredi 16 mai, toujours à la bibliothèque, une Heure du conte spéciale sera présentée en soirée aux enfants de 3 à 10 ans.

Le même soir, la maison des jeunes Le Dôme défiera les petits et grands avec son jeu d’évasion, créé de toutes pièces par un usager. Le samedi 17 mai, en pleine Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie, les familles LGBTQIA2+ pourront profiter d’un espace amical, à la Maison de la Famille du Grand-Portage, pour discuter et créer de nouveaux liens. La programmation se bouclera, le dimanche 18 mai, dans les rires et les éclaboussures lors d’un bain libre à la piscine du Cégep.

Organisées par un comité chapeauté par la Ville de Rivière-du-Loup, la plupart des activités sont gratuites, mais nécessitent une inscription au VilleRDL.ca/InscriptionLoisirs. Pour découvrir la programmation complète, on peut visiter le VilleRDL.ca/MesLoisirs ou contacter Marie-Noëlle Richard, agente de développement communautaire, famille et aînés, au 418 862-0906 ou au [email protected].