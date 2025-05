Les Vieux-Loups célèbrent 40 ans d’existence

L'organisme Les Vieux-Loups annonce la célébration de son 40e anniversaire. À cette occasion, une rencontre suivie d'un souper réunissant les membres actuels et anciens membres aura lieu le 17 mai prochain, au Club de Golf de Rivière-du-Loup.

Depuis sa création, Les Vieux-Loups ont pour mission de promouvoir le sport et de soutenir des causes caritatives. Chaque année, l'organisme remet plus de 20 000 $ aux organismes de la région, contribuant ainsi au bien-être de la communauté.

Parmi les bénéficiaires de ces dons, on compte Hockey RDL, Sphinx, Albatros, le Carrefour d'initiatives populaires, La Guignolée et bien d'autres.

L'événement phare de financement des Vieux-Loups est son tournoi de golf annuel, qui se tient chaque année depuis 41 ans. Cette année, le tournoi aura lieu le vendredi 1er août, au Club de Golf de Rivière-du-Loup. Plus de 200 golfeurs sont attendus pour cet événement, et plusieurs nouveautés seront annoncées lors d'une conférence de presse début juin.

Les personnes intéressées à s'inscrire peuvent communiquer avec Bruno Pelletier au 418 894-6564 ou Marc Thériault au 418 714-0777.

Pour plus d'informations, il est possible de contacter le président Laval Briand au 418 863-3025 ou Pierre Mercier, responsable du comité du 40e, au 418 862-3289. Les membres et anciens membres sont invités à se joindre à la fête pour célébrer cette étape importante, et continuer à soutenir la mission de sport et de charité.