Propane Sélect passe aux mains du Groupe Filgo-Sonic

Depuis le 1er novembre dernier, Groupe Filgo-Sonic de la Beauce est le propriétaire de Propane Sélect, l’entreprise étant située dans le secteur industriel du boulevard Armand-Thériault à Rivière-du-Loup.

«Les clients ne verront pas le changement, d’ailleurs je demeure en poste comme directeur général. J’avais plusieurs offres sur la table, je suis allé avec ceux qui partagent mes valeurs. C’est une compagnie québécoise, dominante dans le secteur de l’énergie au Québec», mentionne Christian Pelletier, propriétaire de Propane Sélect jusqu’à tout récemment.

Groupe Filgo-Sonic est née de la fusion d'Énergies Sonic de La Coop fédérée et du Groupe Filgo à l'automne 2016. «Propane Sélect est rendue à une taille importante et je devais gérer ça à moi seul. La règlementation est de plus en plus sévère, c’est plus facile à gérer pour un groupe comme eux. Je vais agir comme conseiller auprès d’eux, Michel Lehoux et son fils Sony», explique Christian Pelletier.

Propane Sélect, c’est huit employés et des sous-traitants pour l’installation des équipements. «Pour les clients, ça ne change rien», souligne M. Pelletier. Propane Sélect offre toute une sélection d’équipements au propane : barbecue, cuisinière, chauffe-eau instantané, chauffage à air chaud, feu de camp, foyer, chauffe-piscine et plus encore. Ses gammes de produits s’adressent aux clients résidentiels, commerciaux et industriels.