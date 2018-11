Les premiers résidents déménagent au CHSLD de Chauffailles

Le 19 novembre, le CHSLD de Chauffailles a accueilli ses premiers résidents. Au cours des trois prochaines semaines, ce sont 72 résidents en provenance du Centre d’hébergement de Saint-Antonin et du CHSLD de Rivière-du-Loup (anciennement Saint-Joseph) qui s’installeront dans leur nouveau milieu de vie.

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent souligne qu’à raison de six résidents par jour, le déménagement se poursuivra jusqu’au début décembre, laissant ainsi le temps à chaque personne d’apprivoiser son nouvel environnement. Afin d’accompagner les résidents dans cet heureux évènement, nécessitant toutefois une période d’adaptation, les familles ont été invitées au cours des dernières semaines à une journée porte ouverte ainsi qu’à décorer et à préparer la nouvelle chambre de leur proche.

L’édifice érigé au cout de 25,6 M $ a été conçu selon les normes les plus récentes et l’approche «Milieu de vie» privilégiée par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Le nouveau CHSLD est construit sur trois niveaux où sont répartis six ilots de douze chambres individuelles avec une aire de séjour et une salle de manger. On y retrouve également une cour extérieure sécurisée ainsi qu’un salon des familles et un petit appartement dédié à celles-ci lors de besoins particuliers.

Le CHSLD de Chauffailles accueille l’ensemble des lits du Centre d’hébergement de Saint-Antonin, qui fermera ses portes. Les autres places proviennent du Centre d’hébergement de Rivière-du-Loup, qui diminuera son nombre de chambres doubles, éliminera les chambres triples et améliorera ses aménagements afin de les rendre plus fonctionnels pour les usagers, les employés, les médecins et les familles.