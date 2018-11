Mission accomplie pour Propulse ta voix

Le 11 novembre dernier au Camp musical de Saint-Alexandre-de-Kamouraska a été présentée la grande finale de la du 6e concours de renommée provinciale Propulse ta voix. Gilles Houle, âgé de 44 ans de Longueuil, a été proclamé lauréat 2018.

Maxime-Alexandre Tremblay, 29 ans, de Saguenay et Christopher Therrien, 29 ans, de Sainte-Anne-de-Madawaska au Nouveau-Brunswick ont obtenu respectivement les 2e et 3e positions.

Les autres finalistes sont Julie Vandal, 33 ans, de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Olivier Chartrand, 29 ans, de Québec, Johanny Gagnon, 12 ans, de Chicoutimi, Christine Beaulieu, 41 ans, de Montmagny, Mélissa Senécal, 22 ans, de Lévis et Laurie-Rose Pellerin, 15 ans, de Granby.

Les quatre coachs, William Deslauriers, Nancy Dumais, Francis Gallant et Audrey Gagnon, ont tous été épatés par la qualité des prestations et le talent des candidats, de même que par l’équipe technique et la production.

En résumé, quatre spectacles (quart de finale, demi-finale et finale) ont été présentés les 10 et 11 novembre. Les 38 artistes retenus sont monté sur la scène devant des salles combles, précise le producteur de Propulse ta voix, Éric Côté. Chaque équipe a eu la chance d’avoir quatre heures de formation avec leur coach afin de préparer ses prestations de la fin de semaine.

Pour une deuxième année consécutive, tous les spectacles ont été diffusés en direct sur Facebook, des auditions à l’aveugle jusqu’à la grande finale. À ce jour, ces auditions à l’aveugle et ces spectacles ont été vus par plus de 50 000 personnes.