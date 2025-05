La natation s’ajoute à l’offre sportive du Cégep de Rivière-du-Loup

Le Cégep de Rivière-du-Loup ajoute la natation à sa carte de disciplines en sport étudiant. Disponible dès l'automne 2025 pour les Portageuses et les Portageurs du Cégep, cette nouveauté offrira aux élèves-athlètes la possibilité de participer à cinq compétitions par année et de bénéficier de deux pratiques par semaine, le tout encadré par le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ).

Comme pour les athlètes des autres disciplines sportives proposées par l’établissement, les nageuses et nageurs pourront plus facilement concilier leur engagement sportif et leur réussite scolaire. L’ajout de cette nouvelle option leur offrira une flexibilité avantageuse : que ce soit pour maintenir un haut niveau de performance ou pour ajuster la charge d’entrainement en fonction des priorités académiques, les élèves pourront y trouver une formule adaptée à leur rythme et à leurs objectifs.

«Après quelques années de réflexion, nous sommes ravis de pouvoir concrétiser dès l'automne l'option des Portageuses et Portageurs en natation. Celle-ci nous permet à la fois de répondre à la demande d'élèves qui souhaitent compléter leur entrainement civil de haut niveau et compétitionner dans le réseau collégial, et à celles et ceux qui souhaitent limiter le nombre d'entrainements par semaine en fonction des exigences de leur parcours académique, sans pour autant cesser de nager. Il s'agit d'un service complémentaire à ce qui s'offre localement dans le sport civil et nous sommes heureux de pouvoir offrir cette alternative à notre communauté étudiante», souligne Martine Riou, directrice adjointe aux études.

La natation s’ajoute ainsi aux disciplines déjà offertes dans le cadre du programme des Portageuses et Portageurs, aux côtés du badminton, du basketball, du crosscountry, du soccer et du volleyball, ainsi qu’aux parcours des athlètes civils soutenus par le Cégep.