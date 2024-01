Rétrospective 2023 : aout

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Déversement de carburant : Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup laisse tomber la poursuite

Les élus de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup ont décidé de ne pas entamer de poursuite au civil contre le camionneur responsable du déversement de diesel survenu en octobre 2022 sur le Chemin Taché. La facture de Campor Environnement pour la décontamination des sols s’est avérée moins élevée que prévu, ce qui a pesé dans la balance.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/515790/deversement-de-carburant-saint-hubert-de-riviere-du-loup-laisse-tomber-la-poursuite

Les travaux du pont D’Amours priorisés avant ceux du pont Roméo-Gagné

Il faudra patienter encore quelques années avant de voir le ministère des Transports lancer ses grands chantiers sur les ponts de Rivière-du-Loup. Une chose est toutefois certaine : les travaux du pont d’amours seront priorisés avant le remplacement du pont Roméo-Gagné situé dans le secteur de l’actuel concessionnaire Kia.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/515570/les-travaux-du-pont-damours-priorises-avant-ceux-du-pont-romeo-gagne

CrossFit Games : Michaël Laverrière termine au 2e rang mondial

Les années passent, mais une chose ne change pas sur la scène régionale de CrossFit. Le Louperivois Michaël Laverrière est l’un des athlètes les plus en forme et polyvalent de son groupe d’âge, non seulement au Québec et au Canada, mais dans le monde entier. Il l’a prouvé une fois de plus cette semaine en terminant au 2e rang de sa catégorie lors des prestigieux CrossFit Games.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/515924/crossfit-games-michael-laverriere-termine-au-2e-rang-mondial

Sauvetage d'un pygargue à tête blanche à Saint-Mathieu-de-Rioux

Lorsqu'on pense à un sauvetage à Saint-Mathieu-de-Rioux, on s'imagine un plaisancier en difficulté sur l'un des lacs de la municipalité. Cette fois, il s'agit plutôt d'un splendide spécimen de pygargue à tête blanche retrouvé ce vendredi 4 aout en matinée gisant au sol à une trentaine de mètres du bureau municipal.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/515953/sauvetage-dun-pygargue-a-tete-blanche-a-saint-mathieu-de-rioux

Un record provincial de 722 livres au squat pour Charlie Caron

Le dynamophile Charlie Caron a profité du championnat central de powerlifting et de bench press 2023 pour franchir une nouvelle marque provinciale au squat dans sa catégorie de poids. Une très belle performance sur laquelle il compte continuer de bâtir d’ici le prochain championnat québécois tenu en décembre.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/515905/un-record-provincial-de-722-livres-au-squat-pour-charlie-caron

Julie-Anne Pelletier en route vers une première compétition à l’international

Une athlète de Rivière-du-Loup s’envolera au début du mois d’aout pour les iles Caïmans afin de participer à sa toute première compétition de dynamophilie à l’international, les Championnats régionaux nord-américains. Lors de cette compétition, Julie-Anne Pelletier portera la feuille rouge du Canada sur son uniforme et elle tentera de se tailler une place pour représenter le pays lors des Championnats du monde 2024.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/515859/julie-anne-pelletier-en-route-vers-une-premiere-competition-a-linternational

Des modèles réduits aux milles et un détails

Jean-Claude Vaillancourt a toujours aimé la machinerie lourde. Propriétaire d’une compagnie d’excavation et chauffeur d’une dameuse au Parc du Mont-St-Mathieu pendant plusieurs années, il a passé sa vie à les opérer et à en prendre soin. Sa passion ne date pas d’hier et elle le suit même à la maison la fin de semaine, alors qu’il met des heures à construire des modèles réduits dans son garage. Des pièces qui impressionnent par leur réalisme et le souci du détail de leur créateur.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/515904/des-modeles-reduits-aux-milles-et-un-details

Une supplémentaire pour le Rockonteur à Cacouna

Après une série de quatre spectacles consécutifs couronnés de succès à la salle paroissiale de Cacouna, Éric Gagné, alias le Rockonteur, organisera une supplémentaire ce samedi 12 aout. L’auteur-compositeur-interprète veut déjà revenir pour huit spectacles en deux mois dès l’an prochain dans son village natal.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/culturel/516039/une-supplementaire-pour-le-rockonteur-a-cacouna

La petite école de l’Anse passe aux mains de la Municipalité de Notre-Dame-du-Portage

Frappé par une baisse marquée de ses revenus au cours des trois dernières années, l’organisme sans but lucratif Patrimoine et culture du Portage a décidé de céder la petite école de l’Anse à la Municipalité de Notre-Dame-du-Portage.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/516166/la-petite-ecole-de-lanse-passe-aux-mains-de-la-municipalite-de-notre-dame-du-portage

La sœur qu’elle n’attendait plus

Éliane Duval se souvient encore parfaitement de la scène. Enfant, devant les retrouvailles de Claire Lamarche à la télévision, elle souhaitait très fort, avec une pointe de jalousie même, avoir un jour la chance de retrouver elle aussi un proche et de vivre un moment des plus heureux. Près de 20 ans plus tard, à l’ère des nouvelles technologies et du numérique, la vie lui a donné cette opportunité toute spéciale. Et elle a parfois encore de la difficulté à y croire.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/516117/la-sur-quelle-nattendait-plus

Le nouveau visage de la Maison de la famille du Grand-Portage

Ce 8 aout, à la suite des vacances, la nouvelle directrice générale de la Maison de la famille du Grand-Portage a fait son entrée officielle en poste. Julie Bélanger, employée depuis presque 10 ans à l’organisme communautaire, succède donc à France Rousseau. Mme Bélanger est fébrile de se lancer dans cette nouvelle aventure et se sait bien épaulée.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/516092/le-nouveau-visage-de-la-maison-de-la-famille-du-grand-portage

Dix prix pour le Domaine Acer

La renommée du Domaine Acer continue de croitre d’année en année, de concours en concours. Après avoir récolté trois médailles en juin dernier à la Coupe des Nations à Québec, les boissons alcoolisées à base d’érable de l’entreprise témiscouataine ont recueilli 10 autres récompenses. Il s’agit de la plus grande récolte de prix des propriétaires, Vallier Robert et Nathalie Decaigny, depuis leurs débuts dans les compétitions il y a 15 ans.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/515881/dix-prix-pour-le-domaine-acer

Redécouvrir l’art textile en plein air

Création de pompons, tissage géant et tricot ont animé les parcs de la ville de Rivière-du-Loup au cours des dernières semaines. Ces activités spontanées organisées par le Musée du Bas-Saint-Laurent ont fait découvrir les arts textiles à des centaines de jeunes et moins jeunes, tout en favorisant les échanges intergénérationnels.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/culturel/516581/redecouvrir-lart-textile-en-plein-air

Les pirates à l'abordage de Meta, notre pied de nez à Facebook

Vous êtes de moins en moins nombreux au Canada à voir le contenu des médias sur les réseaux de Mark Zuckerberg. Le masquage des médias par Facebook, Instagram et Threads nous a aussi heurté de plein fouet. À la rédaction, nous avons perdu une à une ces fenêtres de diffusion et de transmission d'information. Avec plus de 30 000 abonnés, nous avons eu l'impression d'être... dépouillés et bâillonnés.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/516584/les-pirates-a-labordage-de-meta-notre-pied-de-nez-a-facebook

Une «belle expérience» pour Pierre-Yves Dubé à Kelowna

L’ultimate frisbee est entre de bonnes mains à Rivière-du-Loup. Le fondateur et entraineur d’Ultimate RDL, Pierre-Yves Dubé, a récemment participé aux Championnats canadiens d'ultimate, division Maitres, qui avaient lieu à Kelowna en Colombie-Britannique à la fin juillet. Une expérience qu’il a beaucoup appréciée parmi les meilleurs de son groupe d’âge au pays.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/516349/une-belle-experience-pour-pierre-yves-dube-a-kelowna

La petite histoire (incluant Les Basques)

Depuis le début de son mandat de députée, Amélie Dionne ajoute dans toutes ses communications concernant sa circonscription de Rivière-du-Loup-Témiscouata la mention (incluant Les Basques). Des parenthèses qui n’ont rien d’anodin, puisque le changement du nom est réclamé depuis plus de dix ans par le préfet de la MRC des Basques, Bertin Denis.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/516614/la-petite-histoire-incluant-les-basques

Quand l’histoire reprend vie à Notre-Dame-des-Neiges

Vous êtes-vous déjà demandé d’où vous veniez? Ou bien les raisons qui expliquent les frontières de votre municipalité? Réalisez-vous l’histoire qui se cache derrière ces questions, la richesse qui s’y trouve? C’est l’aventure dans laquelle s’est lancé le directeur général de Notre-Dame-des-Neiges, Dany Larrivée. À la suite de ses recherches, il a entamé un projet pour mettre en valeur son village : un parcours historique.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/culturel/516751/quand-lhistoire-reprend-vie-a-notre-dame-des-neiges

Légère hausse des inscriptions au Cégep de Rivière-du-Loup

Environ 1 100 étudiants sont de retour sur les bancs d’école ce lundi 21 aout au Cégep de Rivière-du-Loup, une légère augmentation d’une cinquantaine de jeunes par rapport à l’année dernière. Jusqu’en 2027, le directeur du Cégep, René Gingras, s’attend à une remontée des inscriptions.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/516810/legere-hausse-des-inscriptions-au-cegep-de-riviere-du-loup

Un oiseau rare observé à la marina de Rivière-du-Loup

Les Louperivois qui ont fait un détour par le quai de Rivière-du-Loup dans les derniers jours ont pu remarquer de nombreux observateurs et photographes d’oiseaux. En regardant dans la même direction qu’eux, curieux, ils ont pu voir une espèce venue du Sud et rarement observée au Québec : une spatule rosée.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/517130/un-oiseau-rare-observe-a-la-marina-de-riviere-du-loup

Le fleuve Saint-Laurent sous respirateur artificiel

Asphyxie d’espèces marines, compression des habitats, augmentation de la température de l’eau, le Saint-Laurent n’est pas un long fleuve tranquille. Des scientifiques de l’Université McGill de Montréal, de l’Université du Québec à Rimouski et de l’Institut Maurice-Lamontagne de Mont-Joli sont alarmés par la baisse drastique de la concentration d’oxygène dissous dans les eaux fluviales, un phénomène qui aura des effets sur toutes les espèces marines qui ont besoin d’oxygène pour survivre.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/517255/le-fleuve-saint-laurent-sous-respirateur-artificiel