La petite école de l’Anse passe aux mains de la Municipalité de Notre-Dame-du-Portage

Frappé par une baisse marquée de ses revenus au cours des trois dernières années, l’organisme sans but lucratif Patrimoine et culture du Portage a décidé de céder la petite école de l’Anse à la Municipalité de Notre-Dame-du-Portage.

La charge financière liée au bâtiment était devenue trop lourde à porter pour l’organisme, indique la présidente Hélène Roussel. La mise sur pied de l’exposition permanente sur le Chemin du Portage en 2021 dans la petite école de l’Anse a nécessité d’importants investissements.

«Nos coffres sont pas mal vides et nous devions nous occuper de l’édifice en tant que propriétaires, sans source de revenus», ajoute Mme Roussel. Pendant deux ans, la pandémie a réduit à néant les chances de générer des fonds à l’aide d’activités et de concerts. Une contribution volontaire est demandée aux visiteurs de l’exposition, mais elle ne permet pas de couvrir les frais d’entretien de ce bâtiment patrimonial construit vers 1883.

La petite école de l’Anse est désormais à la charge de la Municipalité de Notre-Dame-du-Portage. Les activités qui s’y déroulent demeurent sous la gestion de Patrimoine et culture du Portage. Une entente de 10 ans a été signée en 2021 avec Patrimoine Canada pour y développer une exposition permanente sur le Chemin du Portage. Elle visait à marquer le 275e anniversaire de cette voie terrestre historique permettant de relier le fleuve Saint-Laurent aux Maritimes. Les activités touristiques se poursuivent à la petite école de l’Anse et le centre d’interprétation du Chemin du Portage qui y a élu domicile demeure ouvert.

Ce secteur compte aussi une aire de jeux et de pétanque et une halte routière, à l’entrée est du village. Le maire de Notre-Dame-du-Portage, Vincent More, assure que la vocation de la petite école de l’Anse restera la même, et ce au moins jusqu’à la fin de l’entente avec Patrimoine Canada. Cette cession vient, selon lui, régulariser la situation de ce bâtiment.

La cession de la petite école de l’Anse permet aussi à l’organisme Patrimoine et culture du Portage de poursuivre l’organisation d’activités pour les résidents et les personnes de passage à Notre-Dame-du-Portage.

La petite école de l’Anse a été déménagée sur son site d’origine en 2012. Elle avait été transportée dans un boisé de la route de la Montagne lors de la construction de la voie de contournement de la route du Fleuve. L’école de rang a servi d’entrepôt entre les années 1960 et son déménagement. Sa restauration a mérité le Prix du patrimoine 2014 de la MRC de Rivière-du-Loup.