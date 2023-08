Sauvetage d'un pygargue à tête blanche à Saint-Mathieu-de-Rioux

Lorsqu'on pense à un sauvetage à Saint-Mathieu-de-Rioux, on s'imagine un plaisancier en difficulté sur l'un des lacs de la municipalité. Cette fois, il s'agit plutôt d'un splendide spécimen de pygargue à tête blanche retrouvé gisant au sol à une trentaine de mètres du bureau municipal.

«C'est une citoyenne qui circulait en automobile qui a aperçu l'oiseau couché sur la chaussée, mal en point, mais très, très réveillé. Les griffes actives et les yeux aussi. Un des passants, qui développe de l'acériculture chez nous, a communiqué avec sa conjointe qui est biologiste et qui est venue l'ausculter sur place», raconte Daniel Dufour, directeur général de Saint-Mathieu-de-Rioux.

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a aussi été alerté de la présence du grand oiseau de proie, notamment afin d'établir la suite des procédures. «La faune a autorisé à la biologiste à quitter avec le pygargue puisqu'il lui faut un endroit de récupération et qu'un délai de 24 à 48 heures est nécessaire afin que des techniciens du ministère soient en mesure de récupérer l'oiseau.»

L'oiseau a donc été conduit au refuge animal de Saint-Fabien, à quelques kilomètres de là. Le Centre de réhabilitation de la faune, où œuvre justement la biologiste, a obtenu son permis professionnel de garde d’animaux en captivité en 2020. Il s'agit d'un organisme à but non lucratif dont la mission est d’accueillir et de soigner les animaux blessés ou orphelins.

Il faut savoir qu'un tel oiseau de proie s'inscrit parmi les priorités de préservation du ministère. «Selon la biologiste, les ailes de l'oiseau ne seraient pas cassées, il était plutôt sonné», ajoute M. Dufour.

PYGARGUE À TÊTE BLANCHE

Le Pygargue à tête blanche est une espèce de rapaces que l'on retrouve sur toute la superficie de l'Amérique du Nord. Il s'agit du plus grand oiseau du Québec, dépassant même l'aigle royal. Il se remarque facilement par sa tête et sa queue blanche et son bec courbé d'un jaune vif. Son corps est brun foncé.

Fait à noter, c'est la femelle qui est plus grande que le mâle. Certaines femelles peuvent atteindre 240 centimètres d'envergure et 180 centimètres pour le mâle. Les couples se reforment chaque année. Les juvéniles, jusqu'à l'âge de trois ou quatre ans, n'ont pas la tête et la queue blanches (voir la troisième photo).