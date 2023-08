Les travaux du pont D’Amours priorisés avant ceux du pont Roméo-Gagné 

Il faudra patienter encore quelques années avant de voir le ministère des Transports lancer ses grands chantiers sur les ponts de Rivière-du-Loup. Une chose est toutefois certaine : les travaux du pont d’amours seront priorisés avant le remplacement du pont Roméo-Gagné situé dans le secteur de l’actuel concessionnaire Kia.

S’il est de connaissance générale que les deux ponts de Rivière-du-Loup ont besoin de beaucoup d’attention depuis plusieurs années, le ministère n’avait pas encore statué quelle infrastructure allait être adressée la première.

Il y a un peu plus d’un an, aucune décision n’avait encore été prise à ce niveau, bien que Québec assurait que les deux projets n’allaient pas être en chantier au même moment afin de «limiter les perturbations sur la circulation locale». Or, un choix a été fait dans les derniers mois.

«Puisque le projet de réfection du pont D’Amours est à un stade plus avancé, les travaux sur cette structure s'effectueront avant le projet de remplacement du pont Roméo-Gagné», a confirmé le porte-parole du MTQ au Bas-Saint-Laurent, Jean-Philippe Langlais, soutenant que le ministère vise maintenant un début des travaux de réfection dans un horion de 2 à 3 ans.

Actuellement, le ministère poursuit son travail dans les étapes préparatoires en vue de la réhabilitation de l’infrastructure qui sépare les quartiers Saint-Ludger et Saint-François. Le pont, bâti en 1932, est emprunté chaque jour par des milliers d’automobilistes. Il demeure fonctionnel mais montre des signes de vieillissements comme des fissures et des traces d’érosion depuis plusieurs années déjà.

Maintenant que les analyses préliminaires sont finalisées, un mandat pour la confection des plans et devis a été accordé à la firme Cima+. Parmi les étapes en cours ou à venir, on retrouve notamment les activités immobilières, l’évaluation des besoins en déplacement de services publics, l’évaluation des besoins pour les autorisations environnementales et le processus d’appel d’offres public, détaille Jean-Philippe Langlais.

En mars 2022, à la demande du ministère des Transports, la Ville avait cédé au MTQ trois parcelles de terrains, situées de chaque côté de la rivière, à proximité de l’infrastructure.

«L’établissement de servitudes temporaires de travail ainsi que des servitudes temporaires pour un chemin de déviation est nécessaire dans le cadre de ce projet. Un pont temporaire sera aménagé afin d’assurer le maintien de la circulation dans ce secteur», a-t-il expliqué.

Rappelons que les travaux sur le pont D’Amours comprennent la réparation et l’imperméabilisation des faces intérieures des voûtes et des murs, la réparation du système de drainage des arches, la réparation des faces extérieures des voûtes, des murs et des unités de fondation, ainsi que la reconstruction des trottoirs et glissières du pont.

PONT ROMÉO-GAGNÉ

En ce qui concerne le pont Roméo-Gagné, les analyses préliminaires sont avancées à 85 %, indique le MTQ. Le mandat pour l’analyse comparative des scénarios de réparation et de reconstruction de la structure est aussi complété.

Les activités immobilières, l’évaluation des besoins en déplacement des services publics, la préparation des plans et devis et le processus d’appel d’offres public figurent parmi les prochaines étapes. Le Ministère vise un début des travaux dans un horizon de 4 à 5 ans.