Une «belle expérience» pour Pierre-Yves Dubé à Kelowna 

L’ultimate frisbee est entre de bonnes mains à Rivière-du-Loup. Le fondateur et entraineur d’Ultimate RDL, Pierre-Yves Dubé, a récemment participé aux Championnats canadiens d'ultimate, division Maitres, qui avaient lieu à Kelowna en Colombie-Britannique à la fin juillet. Une expérience qu’il a beaucoup appréciée parmi les meilleurs de son groupe d’âge au pays.

Dubé, 39 ans, a fait partie d’une équipe québécoise appelée les Flammes en rose. Une formation mixte, mise sur pied à Montréal, qui a rassemblé de très bons athlètes masculins (33 ans et plus) et féminins (30 ans et plus) du Québec.

Le Louperivois avait accepté de participer au camp d’entrainement organisé dans la métropole plus tôt ce printemps. Il a finalement fait sa place sur l’équipe officielle qui s’est envolée pour le rendez-vous national, un événement officiel organisé par Ultimate Canada.

Sur place, la formation a connu un bon tournoi, terminant avec une fiche de 3 victoires et 4 revers en 7 matchs. «Notre objectif était de faire notre place parmi le top 8», a souligné Pierre-Yves Dubé.

«On a perdu des matchs serrés, dont le dernier contre une équipe de l’ouest qui a joué pour la 9 ou 10e position. On n’était donc pas loin de notre objectif. On est quand même très satisfaits de notre parcours.»

Pierre-Yves Dubé, qui entraine de jeunes joueurs d’ultimate depuis plusieurs années à Rivière-du-Loup, dresse d’ailleurs un bilan fort positif de son expérience à cette compétition d’envergure. Il est heureux d’avoir eu une l’opportunité de jouer à un niveau très relevé en 7 contre 7.

«Je suis fier de l’avoir fait. Ç’a été une très belle expérience et j’ai vraiment aimé mon temps avec l’équipe. On a eu beaucoup de plaisir, tant sur le terrain qu’à l’extérieur», a-t-il souligné.

Le passionné a également eu l’opportunité d’assister à quelques matchs des autres catégories au programme lors de son passage à Kelowna, sa belle-sœur étant notamment membre d’une équipe du côté féminin. Selon lui, le calibre était très relevé. Le sport est en santé au pays.

«C’était vraiment du beau jeu à voir», a-t-il raconté. «Parfois je regarde l’équipe professionnelle de Montréal, le Royal, et je me dis qu’on n’a rien à leur envier. Les équipes étaient très efficaces et ç’a donné de belles parties.»

Notons par ailleurs que c’est une autre équipe du Québec qui a finalement remporté les honneurs dans la catégorie mixte. Cette formation représentera le Canada aux championnats panaméricains et tentera de faire sa place aux Mondiaux.

«Ils sont très bons et ont de bonnes chances d’être sur le podium à la prochaine étape», a reconnu le Louperivois.

Fort de sa récente expérience, Pierre-Yves Dubé ne ferme pas la porte à un retour avec l’équipe l’année prochaine, si l’opportunité se présente de nouveau. À 40 ans, il évaluera aussi la possibilité de jouer dans la catégorie suivante, Grand Masters. Les championnats nationaux seront cette fois organisés à Waterloo, en Ontario.

*Soulignons enfin qu’un jeune athlète de Saint-Alexandre-de-Kamourasja, Florent Montpetit, devrait lui aussi prendre part aux championnats canadiens dans les prochains jours. L’athlète, qui fait partie des meilleurs de son groupe d’âge au Québec, devrait s’aligner avec une équipe de Québec.