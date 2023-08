Une supplémentaire pour le Rockonteur à Cacouna

Après une série de quatre spectacles consécutifs couronnés de succès à la salle paroissiale de Cacouna, Éric Gagné, alias le Rockonteur, organisera une supplémentaire ce samedi 12 aout. L’auteur-compositeur-interprète veut déjà revenir pour huit spectacles en deux mois dès l’an prochain dans son village natal.

«Je n’avais pas d’attente, mais j’espérais que ça fonctionne le mieux possible. Je n’ai pas vu venir ce succès. Le nerf de la guerre, c’est de faire déplacer les gens dans un village. Il y a de la route à faire pour assister au spectacle», souligne Éric Gagné.

Ce dernier n’avait pas d’autre ambition que celle de créer du tourisme culturel dans son village natal. Son spectacle repose sur une série d’anecdotes entrecoupées de chansons. Les moments cocasses et les mauvais coups de jeunesse côtoient des sujets plus sérieux comme la maladie d’Alzheimer et le cancer. Éric Gagné amène les spectateurs trapper le «djeuve» à Cacouna.

Lors des quatre soirs de spectacle, le stationnement de l’église s’est rempli de voitures. Le bouche-à-oreille a fait son œuvre, puisque les visages dans la salle n’étaient pas toujours les mêmes.

«Ce n’est pas à propos de moi. Si ça fonctionne, le public en est la raison principale. C’est toute une réponse. Si je suis tout seul dans la salle, il ne se passe rien. Les gens qui viennent me rendent heureux. C’est un petit miracle qui s’est produit cet été et j’espère pouvoir reproduire la magie l’an prochain», croit Éric Gagné.

Il a pu compter sur la collaboration du Sonar de Rivière-du-Loup pour la sonorisation et le soutien de la Municipalité de Cacouna. Pour l’an prochain, le squelette du spectacle restera le même, mais le contenu évoluera.

Gagné rêve d’avoir dans ses valises assez d’anecdotes et de chansons pour pouvoir improviser davantage et en choisir selon l’humeur du moment. «J’aime ça avoir une structure carré, mais pas tant. Je suis plus de type losange», plaisante-t-il.

Les billets pour la supplémentaire sont disponibles sur lepointdevente.ca, au Marché Desbiens et fils de Cacouna et à Vinyles Centre-Ville de Rivière-du-Loup. La mise en scène de ce spectacle est signée Benoit Archambault du groupe Mes Aïeux.

