Julie-Anne Pelletier en route vers une première compétition à l’international

Une athlète de Rivière-du-Loup s’envolera au début du mois d’aout pour les iles Caïmans afin de participer à sa toute première compétition de dynamophilie à l’international, les Championnats régionaux nord-américains. Lors de cette compétition, Julie-Anne Pelletier portera la feuille rouge du Canada sur son uniforme et elle tentera de se tailler une place pour représenter le pays lors des Championnats du monde 2024.

Il s’agit de la plus grande opportunité de son parcours d’athlète jusqu’à maintenant. La dynamophile de 30 ans a participé à sa première compétition nationale en février dernier en Colombie-Britannique.

Julie-Anne Pelletier a commencé à s’entrainer plus sérieusement en 2016, afin de garder la forme pour son emploi de paramédic. De fil en aiguille, elle est tombée sur des vidéos de dynamophilie qui ont piqué sa curiosité. «J’ai été attirée par les objectifs autres que les résultats physiques. C’est la progression des performances qui m’a parlé», explique-t-elle.

Elle a participé à sa première compétition à Rimouski en 2018. «J’ai adoré l’aspect de dépassement de soi, l’esprit de communauté, l’aide entre les participants et l’ambiance», ajoute Julie-Anne. Elle décrit la dynamophilie comme un sport individuel et compétitif. «Si une compétitrice est plus forte que moi, je ne peux rien faire contre cela. On veut toutes finir première et il y a beaucoup de respect entre les participantes […] Lors de la compétition nationale, on s’est toutes félicitées. On se pousse à être plus fortes et à mieux performer. C’est vraiment un bel esprit d’équipe», complète l’athlète. Cette dernière réside à Montréal depuis maintenant trois ans et elle fait partie du club Mofo Barbell.

Aux ïles Caïmans, elle devra réaliser un meilleur total de poids soulevés qu’une autre Canadienne de sa catégorie chez les 69 kg afin d’être sélectionnée pour représenter le Canada aux Championnats du monde organisés par la Fédération internationale de dynamophilie.

Ses records personnels sont de 167,5 kg (368,5 lbs) au squat, 97,5 kg (214,5 lbs) au développé couché (bench) et 195 kg (420 lbs) au soulevé de terre (deadlift). Les juges conservent le poids le plus élevé de trois essais dans chacune des disciplines. L’athlète termine les trois mouvements avec le total de poids le plus élevé remporte la compétition.

Une campagne de financement est toujours active sur la plateforme GoFundMe afin de financer les couts de sa première compétition hors du pays. Les athlètes doivent eux-mêmes payer les frais de participation, de déplacement et d’hébergement.