CrossFit Games : Michaël Laverrière termine au 2e rang mondial 

Les années passent, mais une chose ne change pas sur la scène régionale de CrossFit. Le Louperivois Michaël Laverrière est l’un des athlètes les plus en forme et polyvalent de son groupe d’âge, non seulement au Québec et au Canada, mais dans le monde entier. Il l’a prouvé une fois de plus cette semaine en terminant au 2e rang de sa catégorie lors des prestigieux CrossFit Games.

Laverrière a conclu l’événement, qui rassemble annuellement les meilleurs de la discipline sur la planète, devant 8 des 10 athlètes présents chez les 40-44 ans. Seul l’Américain Rudolph Berger a eu le dessus sur lui au terme des 12 épreuves imposées. Il s’agit d’un premier podium et de son meilleur résultat en carrière.

«C"est difficile de réaliser vraiment ce qui vient de se passer honnêtement», a-t-il déclaré dans un bref échange de messages, moins de 24 heures après la fin de la compétition.

«Ç'a été une super belle expérience.»

Michaël Laverrière, de CrossFit RDL, a connu de bonnes performances tout au long des compétitions, ne terminant jamais une épreuve au-delà du 7e rang. Il a cependant conclu en force avec plusieurs top 3 dans les neuf derniers entrainements au programme.

Il a aussi pris la toute première place lors de la dernière épreuve. Une performance qui lui a permis de se glisser au 2e rang du classement général, moins de 100 points derrière Berger et 20 points devant le Portuguais Bruno Militao.

Dans une forme exceptionnelle, Michaël Laverrière avait réussi à se qualifier à ce grand rendez-vous international pour une sixième fois en mai dernier. Il avait alors conclu la demi-finale au 5e rang de l’élite mondiale.

L’an dernier, Michaël Laverrière avait terminé au pied du podium des CrossFit Games, au quatrième rang, chez les 40-44 ans.

Plus de détails à venir…