Rétrospective 2022 : décembre

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Guignolée des médias: Info Dimanche et Le Manoir Lafontaine amassent 9685,75 $

Une fois de plus, les gens de la région ont fait preuve d’une grande générosité ce jeudi 1er décembre dans le cadre de La grande guignolée des médias. L’équipe d’Info Dimanche a récolté la somme de 5 000 $, montant auquel s’est ajouté 4 684,75 du Manoir Lafontaine de Rivière-du-Loup.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/noel/476788/guignolee-des-medias-info-dimanche-et-le-manoir-lafontaine-amassent-968575-$

«On veut permettre à tout le monde de boire les pommes d’ici»

À Notre-Dame-des-Neiges, l’Atelier de transformation agroalimentaire des Basques (ATAB) finalise la production de cidre. L’objectif est simple : faire briller les fruiticulteurs régionaux. Les produits seront bientôt disponibles sur les tablettes.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/476867/on-veut-permettre-a-tout-le-monde-de-boire-les-pommes-dici

Un court-métrage de Sarah Lajoie-Asselin remporte une mention d’excellence

Le tout premier court-métrage professionnel de la réalisatrice louperivoise Sarah Lajoie-Asselin, intitulé «Sorry Mom» a reçu une mention d’excellence au festival de film «Canada Shorts» 2022.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/culturel/476865/un-court-metrage-de-sarah-lajoie-asselin-remporte-une-mention-dexcellence

Déménagement de la maison patrimoniale de la rue Saint-Louis

Après plusieurs étapes de coordination et de préparation, c’est le 5 décembre que la maison patrimoniale de la rue St-Louis, à Rivière-du-Loup, a été déménagée sur ses nouvelles fondations. Une opération de grande envergure et rare au centre-ville louperivois.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/476967/demenagement-de-la-maison-patrimoniale-de-la-rue-saint-louis

Gaston Pelletier poussé vers la sortie par le Diocèse Sainte-Anne-de-La-Pocatière

Nommé à la présidence de la Fabrique de Saint-Patrice de Rivière-du-Loup en décembre 2020, Gaston Pelletier a affirmé avoir été poussé vers la sortie par le Diocèse de Saint-Anne-de-la-Pocatière puisqu’il a «bousculé l’establishment» avec ses façons de faire.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/476982/gaston-pelletier-pousse-vers-la-sortie-par-le-diocese-sainte-anne-de-la-pocatiere

Saint-Mathieu-de-Rioux inaugure son centre multifonctionnel et sa bibliothèque

La Municipalité de Saint-Mathieu-de-Rioux a procédé à l’inauguration officielle de son nouveau centre multifonctionnel, lieu qui deviendra le nouveau centre névralgique de son activité socioculturelle, le 3 décembre.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/477063/saint-mathieu-de-rioux-inaugure-son-centre-multifonctionnel-et-sa-bibliotheque

Des cadeaux à la Maison de la Famille du Grand-Portage

Les valeurs d’amour, de bienfaisance et de générosité associés à la période des Fêtes étaient bien présentes dans les locaux de la Maison de la Famille du Grand-Portage, le 3 décembre, alors que des dizaines de cadeaux ont été remis à des familles de la région grâce à une initiative de la Sûreté du Québec.

>> www.infodimanche.com/actualites/actualite/477399/des-cadeaux-a-la-maison-de-la-famille-du-grand-portage

Une nouvelle ère pour la Bibliothèque Françoise-Bédard

Un agrandissement permettant une offre de services encore plus grande et adaptée, un design moderne et lumineux, et une image de marque renouvelée et représentative d’une toute nouvelle réalité… C’est une Bibliothèque Françoise-Bédard complètement revampée qui a été officiellement inaugurée le 12 décembre.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/477513/photos-une-nouvelle-ere-pour-la-bibliotheque-francoise-bedard

Un franc succès pour Rivière-du-Loup en fêtes

Marché de Noël, tirages, spectacles festifs, ateliers, feux d’artifice, animation extérieure et visite du Père Noël…le moins que l’on puisse dire, c’est que Rivière-du-Loup en fêtes a offert plusieurs cadeaux à la population de la région de Rivière-du-Loup au début décembre. Un nouvel événement qui a été très apprécié et pour lequel l’organisation a reçu de nombreux commentaires positifs.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/477555/un-franc-succes-pour-riviere-du-loup-en-fetes

Antoine Caillouette qualifié pour les championnats canadiens

Un boxeur de l’École de boxe olympique de Rivière-du-Loup aura l’occasion de représenter le KRTB lors des prochains championnats canadiens de boxe qui auront lieu à l’été 2023. Antoine Caillouette s’est qualifié pour ce prestigieux rendez-vous lors d’une compétition qui avait lieu cette fin de semaine à Saint-Hyacinthe.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/477570/antoine-caillouette-qualifie-pour-les-championnats-canadiens

Une hausse des demandes pour les paniers culturels de Sparages

Pour sa 6e année d’existence, l’initiative des paniers culturels de Sparages a enregistré une hausse significative des demandes. L’an dernier, une centaine de familles et de personnes seules ont pu en bénéficier.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/culturel/477730/une-hausse-des-demandes-pour-les-paniers-culturels-de-sparages

La construction d’une nouvelle école confirmée à Rivière-du-Loup

Le ministère de l’Éducation du Québec a accordé au Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup une contribution financière additionnelle confirmant ainsi la construction de la nouvelle école primaire dans le secteur du parc Cartier de Rivière-du-Loup, le 16 décembre.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/477873/la-construction-dune-nouvelle-ecole-confirmee-a-riviere-du-loup

Trois-Pistoles et Notre-Dame-des-Neiges évalueront la possibilité de fusionner

À la mi-décembre, le conseil municipal de Trois-Pistoles et celui de Notre-Dame-des-Neiges ont adopté des résolutions pour la réalisation d’une étude d’opportunité au sujet d’une éventuelle fusion.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/477886/trois-pistoles-et-notre-dame-des-neiges-evalueront-la-possibilite-de-fusionner

Leïla Beaudoin remporte son combat par décision unanime

La boxeuse originaire du Témiscouata, Leïla Beaudoin, a remporté sa 8e victoire en boxe professionnelle contre l’Islandaise Valgerdur Gudstensdottir le 16 décembre

>> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/477893/leila-beaudoin-remporte-son-combat-par-decision-unanime

Ultimate frisbee : Florent Montpetit parmi l’élite provinciale

Un joueur d’ultimate frisbee formé à l’École secondaire de Rivière-du-Loup a récemment fait sa place parmi l’élite de son sport au Québec. Florent Montpetit a été sélectionné sur l’équipe masculine Hydra, la formation nationale qui regroupe les meilleurs athlètes québécois âgés de 17 à 19 ans.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/477877/ultimate-frisbee-florent-montpetit-parmi-lelite-provinciale

Année record pour la collecte de Marto et ses Ti-Pauvres au KRTB

Le 20e anniversaire de la traditionnelle collecte Marto et ses Ti-Pauvres, initiée par l’animateur de radio Marto Napoli, restera marquante à plusieurs niveaux. L’organisation locale a confirmé avoir fracassé tous les records au KRTB avec une somme amassée de 31 000 $ en dons, bonbons, petites douceurs et jouets de toutes sortes.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/477980/annee-record-pour-la-collecte-de-marto-et-ses-ti-pauvres-au-krtb

Un Centre de la petite enfance temporaire verra le jour à Cacouna

Le centre des loisirs Place Saint-Georges de Cacouna accueillera d’ici quelques semaines un Centre de la petite enfance (CPE) temporaire de 21 places, dont l’ouverture est prévue en février 2023.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/478057/un-centre-de-la-petite-enfance-temporaire-verra-le-jour-a-cacouna

Des pannes électriques importantes à Noël

Les célébrations de Noël de plusieurs familles de la région ne se sont pas déroulé comme elles étaient prévues, alors que de nombreuses pannes électriques ont chamboulé les plans au KRTB.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/justice-et-faits-divers/478293/certains-clients-devront-etre-patients-previent-hydro-quebec

D’un service de garde à l’autre dans les Basques

Le dernier projet-pilote de service de garde en communauté de 2022, initiative du CPE La Baleine bricoleuse de Trois-Pistoles, verra le jour à Saint-Clément en janvier prochain.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/477871/dun-service-de-garde-a-lautre-dans-les-basques