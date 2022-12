Saint-Mathieu-de-Rioux inaugure son centre multifonctionnel et sa bibliothèque

La Municipalité de Saint-Mathieu-de-Rioux a procédé à l’inauguration officielle de son nouveau centre multifonctionnel, lieu qui deviendra le nouveau centre névralgique de son activité socioculturelle, ce samedi 3 décembre. Ce centre, aménagé dans l’église de la municipalité, était attendu avec impatience par de nombreux citoyens et organismes.

Le maire, Roger Martin, a coupé le traditionnel ruban en compagnie de la députée provinciale, Amélie Dionne, et de Axel Bérubé, attaché politique du député fédéral Maxime Blanchette-Joncas. Plusieurs maires et autres invités étaient présents pour l’occasion. Mme Dionne était également sur place à titre de représentante de la ministre du Sport, du Loisir et du Plein air, Isabelle Charest.

Le nouveau centre multifonctionnel abrite une vaste salle communautaire avec une cuisine moderne, une scène pour les spectacles et prestations musicales, la bibliothèque municipale, baptisée «Bibliothèque Rose-Alma-Gaudreau», et une salle de conférence.

«Je suis particulièrement fier que mon conseil municipal ait choisi de préserver ce monument pour lui donner une nouvelle vie. Il aurait été malheureux de le laisser dépérir au centre de notre beau village. Je souhaite que cette nouvelle installation réponde aux attentes de nos citoyens et qu’elle accueille beaucoup d’activités de tous genres», a déclaré le maire de Saint-Mathieu-de-Rioux, Roger Martin.

«Le nouveau centre deviendra un lieu de rencontre magnifique et incontournable pour les citoyennes et citoyens de Saint-Mathieu-de-Rioux et des environs. Je suis certaine que les familles et l’ensemble de la population fréquenteront avec plaisir ce point de rencontre convivial qui leur permettra de découvrir de nouveaux auteurs et autrices du Québec et, par le fait même, de continuer à initier les tout-petits à la lecture au cœur de leur nouvelle bibliothèque», a souligné la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Amélie Dionne.

«Notre gouvernement a toujours accordé une grande importance au développement des petites communautés dans une perspective plus globale de développement du Québec de demain. L’annonce [de samedi] le montre bien. Je sais que ces projets étaient très attendus par les citoyens de Saint-Mathieu-de-Rioux et je suis heureuse de voir cet espace multifonctionnel ouvrir ses portes», a fait savoir la ministre Isabelle Charest.