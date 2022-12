D’un service de garde à l’autre dans les Basques

Le dernier projet-pilote de service de garde en communauté de 2022, initiative du CPE La Baleine bricoleuse de Trois-Pistoles, verra le jour à Saint-Clément en janvier prochain.

Approchée par Claudie Thériault et Joëlle Malenfant, citoyennes, la Municipalité a décidé de se lancer et de les aider à offrir 12 places en garderie à des enfants des Basques.

«C’est un problème qui est criant en ce moment», a souligné l’agent en développement de Saint-Clément, Camilo Céré-Escribano. Sur le territoire de la municipalité, 17 enfants, comprenant ceux des mamans enceintes, ont besoin d’une garderie. Huit places, soit 75 %, sont réservées à la population clémentoise. Les quatre autres pourraient être laissées aux municipalités avoisinantes, si elles ne trouvent pas preneur.

Selon les responsables de service de garde en communauté, qui sont infirmières auxiliaires de formation, peu de places restent à combler. «Le bouche-à-oreille s’est fait assez rapidement», a confié Mme Malenfant. Même avec ce nouveau service offert, ce sont 5 à 9 enfants de la municipalité qui seront toujours en attente d’une place.

Depuis des années, la Municipalité travaillait à mettre sur pieds un centre d’éducation à la petite enfance (CPE), sans succès, puisque le ministère de la Famille considérait que seulement 15 places étaient nécessaires dans les Basques. Alors, quand Claudie Thériault et Joëlle Malenfant ont proposé à la conseillère Christine Michaud de tenir un service de garde en communauté, les élus ont sauté sur l’occasion. «Saint-Clément c’est la municipalité dans les Basques avec la moyenne d’âge la plus basse. C’est un endroit où il y a beaucoup de jeunes familles qui viennent s’installer chaque année», raconte l’agent de développement.

LA VOLONTÉ D’AIDER

Pour Claudie Thériault et Joëlle Malenfant, il était important de faire leur part afin de combler un besoin nécessaire. «Quand mes enfants étaient dans une garderie, je les déposais là et je ne me cassais pas la tête. Je n’avais pas besoin de donner mon nom avant de tomber enceinte», se rappelle Mme Malenfant. Se sentir utiles, vivre en harmonie entre leurs vies personnelle et professionnelle, avoir un meilleur horaire de travail sont tous des éléments qui leur ont donné le goût de plonger dans l’aventure et redonner à leur communauté. «Je me sens attendue et j’ai hâte», confie Mme Malenfant.

D’après Camilo Céré-Escribano, ce projet-pilote va jouer dans la balance dans l’attractivité des gens dans la municipalité et va faciliter la vie de plusieurs citoyens. Claudie Thériault croit aussi que les gens établis à Saint-Clément auront davantage le goût de rester avec cette garderie.

Au total, les responsables s’occuperont d’environ trois poupons et neuf enfants âgés entre 18 mois et 5 ans. Elles les accueilleront dans un local de la municipalité qui leur sera loué à faibles couts. Situé au 20, rue Principale ouest, il sera entièrement rénové pour respecter les normes nécessaires. Entre autres, un grand mur sera abattu afin de créer une grande aire ouverte, des fenêtres seront ajoutées pour favoriser une lumière naturelle, puis un espace extérieur avec une clôture sera aménagé afin que les enfants puissent jouer dehors sécuritairement.

Une subvention de 50 000 $ du Fonds de vitalisation de la MRC des Basques a été octroyée à Saint-Clément pour les rénovations. La municipalité, pour sa part, paiera 10 % des travaux, soit au moins 5 000 $. L’ouverture est espérée pour la fin du mois de janvier. Pour l’instant, les parents intéressées à réserver une place pour leur enfant il faut appeler Claudie Thériault au 418 714-2157 avant le 6 janvier 2023.