Un court-métrage de Sarah Lajoie-Asselin remporte une mention d’excellence

Le tout premier court-métrage professionnel de la réalisatrice louperivoise Sarah Lajoie-Asselin, intitulé «Sorry Mom» a reçu une mention d’excellence au festival de film «Canada Shorts» 2022.

La cinéaste de Rivière-du-Loup est accompagnée par la compagnie de distribution Groupe intervention vidéo, qui permet à son film d’avoir un plus grand rayonnement en ayant accès à plusieurs festivals à l’international. Les images de «Sorry Mom» ont été captées à Pohénégamook et Rivière-du-Loup au Cégep, à la Pointe et au cinéma Princesse. Le film a jusqu’à maintenant été sélectionné dans trois festivals, à Vancouver, (Queer Film Festival), au Brésil (Femina) et en Belgique (Tels Quels).

Le film de Sarah Lajoie-Asselin aborde les questionnements concernant l’orientation sexuelle d’une jeune adolescente et sa quête de liberté. «C’est le premier film dans lequel j’ai investi plus de mon argent. Ça parle d’une tranche de ma vie, donc j’ai un grand sentiment d’appartenance. Ça me fait chaud au cœur qu’il soit apprécié et récompensé», explique Sarah Lajoie-Asselin. Cette dernière quittera bientôt le Québec vers le Mexique pour un projet de documentaire.

«Sorry Mom» met en vedette Madeline Caron, Sandrine Morin et Catherine Turmel. Sarah Lajoie-Asselin en signe la réalisation, assistée de Frédérique Alain. La réalisatrice fait partie du collectif d’artistes indépendants la Boite d’allumettes de Lévis.