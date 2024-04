Fête du voisinage : Soumettez vos projets d’activités dès maintenant!

Le 1er juin prochain aura lieu la 18e Fête du voisinage, propulsée sur tout le territoire québécois par Espace MUNI. La Ville de Rivière-du-Loup encourage sa population à profiter de cette occasion pour organiser des activités festives qui rassembleront son voisinage en toute convivialité.

Un appel de projets est ainsi lancé aux personnes qui souhaitent préparer une fête de quartier, un dîner hot-dogs, un tournoi de pétanque ou toute autre activité de bon voisinage. Le concept est simple : les citoyens organisent un rassemblement à leur image, tout en recevant l’appui logistique, technique ou financier de l’organisation municipale. Les organisateurs sont invités à présenter leur projet en remplissant un formulaire de demande de soutien disponible au VilleRDL.ca/voisinage avant le lundi 13 mai prochain.

Les projets devront répondre à certains critères d’admissibilité, dont : se tenir les 1er ou 2 juin 2024, avoir lieu sur le territoire de la ville de Rivière-du-Loup, être accessibles aux citoyens du quartier et respecter les règlements municipaux. Les quelques projets retenus bénéficieront d’un montant pour couvrir certaines dépenses et seront présentés à la population dans le cadre de la Fête du voisinage.

Par cette nouvelle initiative, la Ville souhaite mettre de l’avant l’implication citoyenne, développer le sentiment de fierté et le sentiment d’appartenance des résidents, augmenter l’offre d’activités dans le cadre de la Fête du voisinage et encourager et soutenir de nouvelles activités de quartier entreprises par les citoyens. Pour obtenir plus d'information, les personnes intéressées peuvent communiquer avec Marie-Anne Caron au 418 862-0906.