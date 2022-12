Un franc succès pour Rivière-du-Loup en fêtes 

Marché de Noël, tirages, spectacles festifs, ateliers, feux d’artifice, animation extérieure et visite du Père Noël…le moins que l’on puisse dire, c’est que Rivière-du-Loup en fêtes a offert plusieurs cadeaux à la population de la région de Rivière-du-Loup au début décembre. Un nouvel événement qui a été très apprécié et pour lequel l’organisation a reçu de nombreux commentaires positifs.

Présenté du 2 au 4, puis du 9 au 11 décembre, Rivière-du-Loup en fêtes a d’ailleurs attiré de nombreuses familles vers l’église de Saint-Ludger où se tenaient la majorité des activités. Selon la coordonnatrice, Monique Dionne, 5 331 personnes ont visité le Marché de Noël Berger lorsqu’il était accessible ces deux dernières semaines.

Selon les données compilées, 53 % de ces personnes provenaient de la Ville de Rivière-du-Loup, 18 % d’entre elles de la MRC de Rivière-du-Loup et 29 % de l’extérieur de la MRC. Plusieurs visiteurs n’ont ainsi pas hésité à parcourir plusieurs kilomètres pour venir faire un tour.

«Notre plus grosse journée a été le samedi 3 décembre», a confirmé Mme Dionne, soutenant que les commentaires ont, de façon générale, été très élogieux au sujet de cette première édition.

«Les gens n’avaient que des commentaires positifs. Les gens sont vraiment contents, plusieurs personnes nous ont écrit pour nous remercier […] Le bilan est positif partout», a-t-elle dit.

Après deux semaines folles d’activités – et plus de deux mois intensifs de préparation –, un véritable «feu roulant», l’organisation de Rivière-du-Loup en fêtes s’est dite fière du travail accompli. Elle a aussi remercier les nombreux partenaires qui ont non seulement encouragé sa réalisation, mais qui ont décidé de s’impliquer directement dans les différentes activités.

«Initialement, on voulait recréer la magie de Noël, favoriser l’achat local et offrir une belle visibilité aux exposants et artisans régionaux. C’est ce que nous avons fait. Mais en cours de route, on s’est également rendu compte qu’il y avait un mandat social à l’événement», a raconté Monique Dionne.

«Certaines personnes n’ont pas la chance de vivre des activités à l’approche des Fêtes. L’événement leur a donc offert un moment de rencontre, de socialisation et des spectacles. Elles ont pris le temps de venir boire un café et de passer un bon moment. Nous sommes très heureux de cela.»

Si le Marché de Noël Berger a été l’élément central de la programmation, les feux d’artifice Desjardins, présentés samedi soir, ont été le point culminant. Selon Monique Dionne, cette activité pourrait devenir une «incontournable» au cours des années à venir. «Il y avait des gens au parc, d’autres étaient stationnés à proximité. C’était beau à voir. Je crois qu’on a réussi à créer un engouement», s’est-elle réjoui.

L’organisation remettra un rapport complet sur l’événement d’ici la fin janvier. Suivra ensuite une réflexion sur le retour des festivités et sur la formule à adopter pour assurer leur pérennité.