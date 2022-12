PHOTOS | Une nouvelle ère pour la Bibliothèque Françoise-Bédard

Un agrandissement permettant une offre de services encore plus grande et adaptée, un design moderne et lumineux, et une image de marque renouvelée et représentative de sa nouvelle réalité… C’est une Bibliothèque Françoise-Bédard complètement revampée qui a été officiellement inaugurée le 12 décembre. Un lieu de rendez-vous qui sera au centre de la vie socioculturelle des citoyens louperivois pour les prochaines décennies.

C'est d'ailleurs dans un esprit de fêtes et de reconnaissance que cette nouvelle ère pour la bibliothèque de Rivière-du-Loup a été lancée en début de semaine. Quelques heures avant que les citoyens puissent eux aussi enfin découvrir leur nouveau «royaume du livre», plusieurs dignitaires s'y sont rencontrés en matinée afin de visiter et de célébrer cette réussite pour le milieu louperivois.

«C'est un projet de longue haleine qui se concrétise enfin aujourd'hui. Nos citoyens pourront bénéficier d'une nouvelle bibliothèque moderne et technologique, avec des espaces suffisants pour répondre aux besoins d'une population qui a augmenté de près de 50 % depuis sa fondation en 1982», a déclaré le maire Mario Bastille lors d'une allocution.

«La collectivité ressort toujours grandie lorsqu’on investit dans la culture, mais c’est encore plus vrai pour notre jeunesse, alors que l’accès à la lecture et aux différents services d’une bibliothèque est un facteur avéré de réussite scolaire», a-t-il ajouté.

Passant de 920 à 1 500 mètres carrés, le nouvel espace frappe par ses grands espaces décloisonnés et sa luminosité, mais surtout, par l’évolution des services qui y est maintenant possible. La Bibliothèque est d’ailleurs dévoilée avec une tonne de nouveautés et profite au maximum des dernières technologies.

Salle de formation, salle multifonctionnelle, salon pour les jeux de société, projecteurs et toiles rétractables pour les conférences et événements, écrans de télévision... les ajouts sont nombreux et tout a été repensé pour répondre aux besoins actuels des citoyens.

«Que l'on vienne ici pour emprunter un document, assister à une conférence faire un brin de lecture seul ou en famille, effectuer des recherches ou même créer un balado, chacun y trouvera sa place», s'est réjoui la bibliothécaire responsable de l'institution, Sylvie Michaud, soulignant que les libres restent naturellement au centre de l’attention avec des sections spécialement aménagées pour les lecteurs de tous les groupes d’âges.

La bibliothèque abrite aussi désormais un medialab, un endroit qui offre une panoplie de nouveaux services numériques et technologiques pour les citoyens. Il y sera notamment possible d'y effectuer de la création numérique grâce à un studio d'enregistrement, à des appareils photos et vidéo, de l'éclairage de qualité et des logiciels de montage.

Tout en mettant en valeur les vestiges du passé, la nouvelle bibliothèque amène également les visiteurs dans le présent par un design simple, épurée et surtout très accueillant pour la lumière naturelle.

Question de confort, l’installation de l’air climatisée fera une différence pour l’équipe et les usagers. Même chose pour les planchers chauffants et la ventilation – à la fine pointe – qui assureront une température agréable en toutes saisons.

Rappelons que le projet a été soutenu par un investissement total de 10,2 M$, dont une portion de 3,2 M$ provient du Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Infrastructures provinciales-territoriales – Fonds des petites collectivités.

Plus de détails suivront...