Année record pour la collecte de Marto et ses Ti-Pauvres au KRTB 

Le 20e anniversaire de la traditionnelle collecte Marto et ses Ti-Pauvres, initiée par l’animateur de radio Marto Napoli, restera marquante à plusieurs niveaux.

L’organisation locale a confirmé avoir fracassé tous les records au KRTB avec une somme amassée de 31 000 $ en dons, bonbons, petites douceurs et jouets de toutes sortes.

Il s’agit d’une réussite «exceptionnelle» pour la campagne qui s’est conclue durant la journée du 16 décembre au Complexe GP de Rivière-du-Loup. Tous les dons seront remis au Carrefour d’Initiatives Populaires de Rivière-du-Loup qui saura en faire profiter de nombreuses familles du territoire.

«Je ne m’attendais vraiment pas à ça comme élan de générosité. C’est au-delà de ce que je pouvais m’imaginer dans les rêves les plus fous», a réagi l’un des responsables de la collecte au KRTB, Sylvain Arbour, soulignant que les dons proviennent de particuliers, d’entreprises et de gens d’affaires.

La collecte régionale a d’ailleurs de nouveau été rendue possible grâce à la participation de plusieurs partenaires, dont Martin et Steve Pomerleau du Groupe Grand-Portage, ainsi que Nathalie Dumas, propriétaire du magasin Provigo de Rivière-du-Loup.

Selon Sylvain Arbour, c’est même Martin Pomerleau qui a établi l’objectif à 20 000 $ pour la 20e anniversaire d’existence de la collecte. Un souhait ambitieux, croyait le responsable, mais qui a finalement été atteint…et plus encore.

«Quand il m’a parlé de 20 000 $ la première fois, je n’y croyais pas vraiment, mais avec Martin, rien n’est impossible», a-t-il partagé en riant. «C’est vraiment une année exceptionnelle […] Les deux dernières semaines ont été complètement folles.»

Ces dernières années, la collecte Marto et ses Ti-Pauvres avait permis d’amasser 7 155 $ en 2020 et 10 800 en 2021. Des sommes records à chaque fois. Avec le résultat de cette année, il n’y a plus aucun doute : la campagne est bien implantée et son nom est reconnue dans le milieu, estime Sylvain Arbour.

«Les gens connaissent maintenant beaucoup plus la cause et c’est devenu une tradition de donner. Pour certaines personnes, c’est même une activité familiale d’aller magasiner des jouets et d’impliquer les enfants. On trouve ça vraiment fantastique», a-t-il dit.

Au moment d’écrire ces lignes, la collecte Marto et ses Ti-Pauvres – dont l’idée est née en 2002 afin de compléter le travail des guignolées traditionnelles – devait toujours dévoiler sa récolte au niveau provincial. On peut toutefois s’attendre à quelques centaines de milliers de dollars.

Moins de trois jours après la fin de la collecte 2022, les bénévoles s’organisent déjà pour l’année prochaine. En fin de journée, lundi, l’équipe a d’ailleurs confirmé l’implication de la comédienne et animatrice louperivoise Maripier Morin à titre de marraine de l’événement en 2023.