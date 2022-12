Déménagement de la maison patrimoniale de la rue Saint-Louis

Après plusieurs étapes de coordination et de préparation, c’est aujourd’hui que la maison patrimoniale de la rue St-Louis, à Rivière-du-Loup, est déménagée sur ses nouvelles fondations. Une opération de grande envergure et rare au centre-ville louperivois.

La résidence de style Queen Anne, sis au 31-33, rue Saint-Louis, depuis près de 100 ans, aura dorénavant pignon au 4, rue Sainte-Anne. Elle aura au final parcouru une centaine de mètres entre son point de départ et son point d’arrivée.

Le déménagement de la maison patrimoniale fait partie des étapes préalables à la construction du Complexe santé Rivière-du-Loup, ce mégaprojet du Groupe Medway qui offrira des services de santé et des logements.

Jusqu'à maintenant, trois édifices ont été démolis ou déplacés pour faire place à ce projet. Le bâtiment qui accueillait il y a quelques semaines l’entreprise Poitras Meubles et Design a été la premier à s’écrouler sous les pelles mécaniques. La semaine dernière, c’était au tour de l’immeuble à logements du 28-29, rue Saint-Louis.

Lundi matin, la délicate opération – une intervention de haute précision – menant au déménagement de la maison a été entamée vers 7 h. Une partie des rues Saint-Louis et Sainte-Anne sont inaccessibles à la circulation.

Plus de 200 résidences et commerces du centre-ville de Rivière-du-Loup sont également privés d'électricité, puisque des fils électriques doivent être coupés et sécurisés. Cette interruption devrait être en vigueur jusqu’à 14 h.

Le déménagement est assuré par la filiale louperivoise de l’entreprise Héneault et Gosselin.

Plus de détails à venir…