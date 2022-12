Des cadeaux à la Maison de la Famille du Grand-Portage

Les valeurs d’amour, de bienfaisance et de générosité associés à la période des Fêtes étaient bien présentes dans les locaux de la Maison de la Famille du Grand-Portage, le 3 décembre, alors que des dizaines de cadeaux ont été remis à des familles de la région grâce à une initiative de la Sûreté du Québec.

Pendant quelques heures, samedi avant-midi, le père Noël a donc reçu un sérieux coup de main de la part de policiers de la MRC de Rivière-du-Loup. Une trentaine d’enfants, issus d’une vingtaine de familles, ont obtenu un présent de la part des agents de la paix et de l’équipe de la Maison de la Famille. Les sourires étaient faciles, l’ambiance à la reconnaissance.

C’est la deuxième année que l’agente Annabelle Côté travaille à redonner à la communauté de cette façon à l’approche de Noël. L’an dernier, la policière avait décidé de lancer la démarche dans la MRC de Rivière-du-Loup, après avoir fait quelque chose de similaire précédemment au Témiscouata.

«L’objectif, c’est simplement de mettre du bonheur dans la période des Fêtes de plusieurs enfants», a partagé l’agente Côté qui comptait sur la présence de Dominic Thériault, capitaine du centre de services de Rivière-du-Loup, de Steve Duguay, directeur par intérim du poste de la MRC de Rivière-du-Loup, et celle de l’agent Alexandre Bernier, samedi.

«C’est primordial pour mes collègues et moi de mettre de l’avant des initiatives comme celle-ci. On voit souvent le volet plus négatif du travail des policiers, mais c’est important pour nous d’avoir un impact positif dans la vie des gens de notre milieu. On souhaite aussi que les enfants réalisent que nous sommes là pour eux, présents pour les aider.»

Cette année, le projet a été rendu possible grâce à la collaboration de l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec (APPQ), région du Bas-Saint-Laurent, qui a remis 600 $ pour la cause grâce à son budget de soutien aux organismes locaux. La Maison de la Famille du Grand-Portage a complété le montage financier pour un total de 1 000 $ investis.

«C’est vraiment une belle collaboration entre la Sûreté du Québec et la Maison de la Famille du Grand-Portage. Nous sommes très heureux de pouvoir y contribuer», a souligné Cathy Richard, directrice pour la région du Bas-Saint-Laurent à l’APPQ, également présente pour la distribution.

Les cadeaux – très variés – ont été magasinés par des bénévoles de la Maison de la Famille, mais aussi par quelques agents de la Sûreté du Québec, dont Annabelle Côté. Ils ont été choisis selon l’âge de chacun des enfants. Le processus était réalisé de façon confidentielle.

Les familles ont été identifiées par l’équipe de l’organisme communautaire. «Ce n’est pas une question de pauvreté ou de vulnérabilité. Ce sont des familles choisies pour qu’elles puissent avoir un petit coup de main. L’idée est de donner du bonheur aux enfants et un sourire aux parents», a partagé la directrice générale, France Rousseau, soulignant la générosité et la bonté des gens de la région depuis plusieurs semaines déjà.

«Le Père Noël est la Maison de la Famille depuis le mois de novembre, a-t-elle imagé. Nous recevons plusieurs appels de citoyens, d’entreprises…sans doute encore plus cette année. Les gens veulent donner en soutien aux familles, que ce soit en cadeaux ou même en épicerie. Ils veulent faire plaisir.»

Lors de la distribution des cadeaux, les enfants et leurs parents avaient également la possibilité de voir de plus près un véhicule de patrouille de la Sûreté du Québec. Deux étudiants en Techniques policières au Cégep de Rimouski et provenant de la région, Pierre-Olivier Lebel et Alexia L’Heureux, étaient présents sur place pour les accompagner.