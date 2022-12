Une hausse des demandes pour les paniers culturels de Sparages

Pour sa 6e année d’existence, l’initiative des paniers culturels de Sparages a enregistré une hausse significative des demandes. L’an dernier, une centaine de familles et de personnes seules ont pu en bénéficier. En 2022, plus de 150 personnes ont été référées à l’organisme par des intervenants du CLSC pour recevoir des paniers culturels.

Ces derniers sont destinés aux familles et aux personnes seules économiquement désavantagées de la MRC de Rivière-du-Loup, afin de leur permettre d’avoir un cadeau sous le sapin, en complément aux denrées alimentaires distribuées par d’autres organismes.

Les paniers culturels peuvent contenir des livres neufs, du matériel de création artistique, des billets de cinéma, des cours de danse ou de musique, selon les passions des personnes qui en font la demande. Les cadeaux sont achetés dans des entreprises et des diffuseurs culturels locaux, assure la coordonnatrice et bénévole pour les paniers culturels, Mélanie Langlais.

«La pauvreté n’exclut pas le fait que les gens ont des gouts et des passions. Ils n’ont pas choisi de se retrouver dans cette situation. Ils doivent affronter les drames du quotidien en plus de la pauvreté. C’est une petite réjouissance d’avoir accès à un panier culturel, souligne-t-elle. Nous n’avons pas eu beaucoup plus de dons cette année, mais davantage de personnes sont touchées par la hausse des couts. Les donateurs doivent eux aussi concilier avec le contexte social difficile.»

Les bénévoles Oriane Asselin Van Coppenolle, Émilie Lacroix et Dominique Pelletier Lesage ont décortiqué toutes les demandes pour offrir des cadeaux sur mesure. L’identité des familles est confidentielle tout au long de la confection des paniers culturels. Ce sont les intervenants du CLSC qui font le lien avec les bénévoles. «Elles sont extraordinaires, ça demande beaucoup d’heures de travail», souligne Mélanie Langlais.

Des entreprises et organismes se sont joints à cette initiative afin de bonifier les paniers. Certains artistes ont aussi choisi de faire don de leurs œuvres. «C’est sûr que la première affaire du budget qui saute, ce sont les petits agréments, les passions. On fait manger les enfants avant de leur acheter des livres. Pourtant, c’est tellement important parce que ça nourrit le cerveau et l’esprit. C’est investir dans leur éducation. L’art touche à la création, à à l’imagination.», ajoute Mélanie Langlais.

Benoit Ouellet, président de l’organisme Sparages, indique que les dons sont recueillis sur la plateforme web zeffy.com ou au sparages.org. Les personnes intéressées ont jusqu’au 1er janvier pour participer. «Nous avons sollicité des entreprises et des municipalités, certains commerçants donnent des services, des organismes offrent des billets de spectacles ou des cours de musique. Les dons ne sont pas seulement monétaires», précise Benoit Ouellet.

Le vendredi 16 décembre, les paniers seront confectionnés et distribués dans les jours suivants. Les dons récoltés après cette date seront redistribués l’an prochain et certains paniers pourront être bonifiés selon les montants reçus.