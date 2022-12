Guignolée des médias: Info Dimanche et Le Manoir Lafontaine amassent 9685,75 $

Une fois de plus, les gens de la région ont fait preuve d’une grande générosité ce jeudi 1er décembre dans le cadre de La grande guignolée des médias. L’équipe d’Info Dimanche a ainsi récolté la somme de 5 000 $ auprès des automobilistes à l’intersection des rues Fraser et Lafontaine le matin et sur la période du diner.

Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, le Manoir Lafontaine a contribué à La grande guignolée en offrant la somme de 4 684,75, dont 3 184,75 $ proviennent de dons des résidents et de différentes collectes. À cette somme, Cogir a ajouté 1 500 $, pour un grand total de 9 685,75 $.

«C’est un privilège de pouvoir prendre part à une aussi belle activité. Chez Info Dimanche, on s’est toujours fait un devoir d’être actif au sein de la communauté et d’y contribuer. Comment passer sous silence l'initiative du Manoir Lafontaine et de Cogir que je remercie chaleureusement. Je profite de l’occasion pour souligner le travail des autres médias de la région pour La grande guignolée des médias et je remercie notre employeur de nous avoir libérés pour cette bonne cause. Un immense merci à tous les généreux donateurs», a commenté l’instigateur de la guignolée d’Info Dimanche et directeur de l’information, François Drouin.

UN TOTAL DE 26 084,75 $

La récolte des dons s’est déroulée le 1er décembre dès 7 h 40 le matin jusqu’à 9 h, puis de 11 h 45 à 13 h, toujours à l’intersection des rues Fraser et Lafontaine. Au même moment, les collègues de CIEL-FM, CIBM-FM et CIMT-TV arrêtaient eux aussi les automobilistes à différents points de rencontre. Ils y ont récolté 9 500 $ dans le cas de CIEL-FM et CIBM et 6 900 $ pour CIMT.

Au total, c’est plus de 26 084,75 qui ont été amassés. C'est 1 547,75 $ de plus que la somme amassée l'année dernière (24 537 $).

Tous ces dons seront remis à la Société Saint-Vincent-de-Paul pour permettre à ses bénévoles de confectionner des paniers de Noël qui seront distribués juste avant les Fêtes. Ces gestes de générosité soutiendront les personnes plus démunies de la communauté. Encore une fois, toute notre équipe vous remercie pour votre patience et votre générosité.