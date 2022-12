La construction d’une nouvelle école confirmée à Rivière-du-Loup 

Le ministère de l’Éducation du Québec a accordé au Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup une contribution financière additionnelle confirmant ainsi la construction de la nouvelle école primaire dans le secteur du parc Cartier de Rivière-du-Loup.

Le centre de services scolaire pourra donc octroyer le contrat de construction au plus bas soumissionnaire conforme, soit l’entreprise Marcel Charest et fils pour un montant de 30 995 000 $ avant taxes. Ce projet de nouvelle école s’inscrit dans le cadre du Plan québécois des infrastructures 2020-2030 du gouvernement du Québec.

Cette nouvelle école très attendue permettra de répondre au besoin d’espace lié à la scolarisation des élèves du secteur de Rivière-du-Loup. Les travaux pourront débuter dès le printemps.

Cette école fera partie du CSS de Kamouraska–Rivière-du-Loup qui offre des services éducatifs de niveau primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes à plus de 7 000 élèves, jeunes et adultes. Ce centre couvre 32 villes et municipalités réparties sur les territoires de la MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup et d’une partie de la MRC de L’Islet.