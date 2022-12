Antoine Caillouette qualifié pour les championnats canadiens

Un boxeur de l’École de boxe olympique de Rivière-du-Loup aura l’occasion de représenter le KRTB lors des prochains championnats canadiens de boxe qui auront lieu à l’été 2023. Antoine Caillouette s’est qualifié pour ce prestigieux rendez-vous lors d’une compétition qui avait lieu cette fin de semaine à Saint-Hyacinthe.

Lors du Défi des champions, Antoine Caillouette a remporté les honneurs chez les 51 kg. Il a très bien performé lors d’un combat contre Maxim Boilard, de Team Baska de Victoriaville, ne laissant aucun doute sur le résultat final. Notons qu’il s’agit du même adversaire qu’il avait battu pour remporter la compétition des Gants dorés – et devenir champion provincial – à la fin octobre.

Grâce à sa victoire, l’athlète de 16 ans s’est qualifié en tant que membre «A» au sein de l’équipe Québec. Il devra maintenant participer aux camps d’entrainement de la formation afin de se préparer pour les championnats canadiens. Le grand rendez-vous se tiendra possiblement à Montréal en juillet 2023.

De leur côté, Laurie Laplante, Mélina Laplante, Noah Michaud et William Caillouette n’ont pas réussi à se hisser au premier rang de leur catégorie, mais ils ont tout de même su se faire remarquer par leur courage et leur détermination. Encore peu expérimentés pour cette catégorie élite, ils ont pu prendre énormément d'expérience en affrontant des adversaires de très haut niveau. Leur parcours dans la saison 2022-2023 n'est d’ailleurs pas terminé: plusieurs possibilités s'offrent à eux, notamment la Brampton Cup en Ontario en février, ainsi que la Coupe du Québec en juin à Québec.

Enfin, Donovan Lavoie-Dion et les frères William et Émile Dubé ont fait belle figure dans la catégorie 7-11 ans dans le programme Funbox, se montrant très dominants pour leur jeune âge. Ils ont même pu enchaîner plusieurs combats de suite. À noter que les combats Funboxe sont sans décision et servent à initier les jeunes boxeurs à la compétition.