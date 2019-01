Rétrospective 2018, octobre (2e partie)

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Les phases 4 et 5 du Domaine Royal Sud en chantier au printemps 2019

C'est en octobre dernier que Claude Boucher, président de Promotion C.C. inc., a confirmé à Info Dimanche que les phases 4 et 5 du Domaine Royal Sud dans le quartier Saint-Ludger à Rivière-du-Loup seront mises en chantier au printemps 2019.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/347269/les-phases-4-et-5-du-domaine-royal-sud-en-chantier-au-printemps-2019

Franc succès pour La Grande marche 2018

Plus de 300 personnes ont fait fi de la fraicheur d’octobre afin de participer à la première organisation de La Grande marche 2018, à Rivière-du-Loup. Un parcours de 5 km qui a été franchi dans la joie et avec le sourire.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/347929/franc-succes-pour-la-grande-marche-2018

Vers une glace olympique à Rivière-du-Loup

La Ville de Rivière-du-Loup a confirmé son souhait d’aller de l’avant avec le projet de glace olympique pour le Stade de la Cité des Jeunes, le lundi 22 octobre. Évaluée à environ 7,2 M$, sa réalisation est cependant conditionnelle à l’obtention d’une subvention.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/347950/vers-une-glace-olympique-a-riviere-du-loup

Poursuite à pied à Notre-Dame-des-Neiges

Un individu de 41 ans a été maitrisé après avoir pris la fuite à pied lors d'une interception de routine d'un patrouilleur de la Sûreté du Québec sur la route 132 non loin de la Fromagerie des Basques le 23 octobre dernier. Après avoir immobilisé son véhicule, il s'est enfoncé dans le bois au nord d'une station-service.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/348098/poursuite-a-pied-a-notre-dame-des-neiges

Un incendie ravage une maison à Lac-des-Aigles

Un violent incendie s’est déclaré dans une résidence du chemin Nord du Lac, le mardi 23 octobre vers 15 h 30, à Lac-des-Aigles. Le bâtiment a été lourdement endommagé par les flammes, la fumée et l'eau. Deux personnes se trouvaient à l'intérieur et ont été en mesure d'évacuer les lieux.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/348095/un-incendie-ravage-une-maison-a-lac-des-aigles

Un couple de Saint-Arsène remporte 1M$ au Lotto Max

La région compte des nouveaux millionnaires ! Jeannelle Jalbert et Denis Côté, un couple de Saint-Arsène, ont remporté 1 000 000 $ au tirage du Lotto Max du 12 octobre. Leur billet chanceux a été acheté au kiosque de loterie du Centre commercial Rivière-du-loup.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/348208/un-couple-de-saint-arsene-remporte-1m$-au-lotto-max

Une collision fait deux morts sur l'autoroute 20 à La Pocatière

Un grave accident de la route survenu en soirée sur l’autoroute 20 Est à La Pocatière le 24 octobre a fait deux morts et quatre blessés. L'autoroute a été fermée à la circulation en direction est de 19 h 30 jusqu'à 2 h 30 jeudi.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/348215/une-collision-fait-deux-morts-sur-lautoroute-20-a-la-pocatiere

Le transfert de deux élèves handicapés à Rivière-du-Loup maintenu par la commission scolaire

Deux parents de Saint-Antonin, Josée Tardif et Stéphane Thibault, ont vu leur demande d’annulation du transfert de leurs enfants de l’école Lanouette de Saint-Antonin vers une classe adaptée de l’école La Croisée I de Rivière-du-Loup pour l’année 2018-2019 refusée à nouveau par les commissaires de la Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup le 23 octobre.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/348214/le-transfert-de-deux-eleves-handicapes-a-riviere-du-loup-maintenu-par-la-commission-scolaire

FP Blanchet lance ses nouvelles chansons à Rivière-du-Loup

L’auteur-compositeur-interprète originaire de Rivière-du-Loup François-Pierre Blanchet a lancer son nouveau EP de cinq chansons «Ailleurs» le 26 octobre à la P’tite Grenouille de Rivière-du-Loup, dans une formule 5 à 7.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/culture/348191/fp-blanchet-lance-ses-nouvelles-chansons-a-riviere-du-loup

Rivière-du-Loup Mitsubishi inaugurée officiellement

Depuis le printemps dernier, le constructeur automobile japonais Mitsubishi Motors effectue un retour en force au KRTB après quelques années d’absence. Le 25 octobre, Rivière-du-Loup Mitsubishi a procédé à l’inauguration officielle de ses installations devant un parterre composé de dignitaires et d’invités de marque.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/affaires-et-economie/348375/riviere-du-loup-mitsubishi-inauguree-officiellement

Un investissement de 1 M$ au Metro de Trois-Pistoles

C’est le jeudi 25 octobre qu’a eu lieu l’inauguration soulignant la fin des rénovations au Metro Trois-Pistoles Alimentation Bernard Caron. Après 2 mois de travaux et un investissement de 1 M$, le magasin de 19 000 pieds carrés a été revu de A à Z.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/affaires-et-economie/348343/un-investissement-de-1-m$-au-metro-de-trois-pistoles

Une maison ravagée par les flammes à Saint-Épiphane

Une résidence de la rue Bernier à Saint-Épiphane a été ravagée par un incendie qui s’est déclaré vers 1h 30 du matin dans la nuit de 25 au 26 octobre, à Saint-Épiphane. Heureusement, les résidentes n’ont pas été blessés.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/348299/une-maison-ravagee-par-les-flammes-a-saint-epiphane

La petite histoire de Monsieur Mô, le lapin lecteur

La petite et grande histoire de Monsieur Mô à la bibliothèque. Au-delà de la sympathique boule de poils, un impact positif bien réel.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/culture/348176/la-petite-histoire-de-monsieur-mo-le-lapin-lecteur

Pierre-Paul Malenfant reçoit un prix provincial en sécurité civile

Pierre-Paul Malenfant de Trois-Pistoles a vu sa carrière en sécurité civile être reconnue sur la scène provinciale. Dernièrement, il a reçu le Prix Hommage Roger Flaschner qui souligne son engagement soutenu, sa crédibilité auprès de ses pairs et sa contribution en sécurité civile - Mission Santé.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/347957/pierre-paul-malenfant-recoit-un-prix-provincial-en-securite-civile

Bois Tremtech est la grande gagnante du 27e Gala de l’Entreprise du Témiscouata

Le 27e Gala de l’Entreprise du Témiscouata a eu lieu le 27 octobre dernier à l’École secondaire de Cabano à Témiscouata-sur-le-Lac. Quinze prix ont été remis à cette occasion dont le trophée de l’Entreprise de l’année décerné à Bois Tremtech inc. Le prix Personnalité Hommage a été offert à Jean-Paul Moreau tandis que Bégin & Bégin a reçu le nouveau prix Distinction.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/affaires-et-economie/348423/bois-tremtech-est-la-grande-gagnante-du-27e-gala-de-lentreprise-du-temiscouata

Le pompier Claude Bélanger est champion du monde

Le pompier originaire de Témiscouata-sur-le-Lac, Claude Bélanger, a connu une fin de semaine de rêve, les 27 et 28 octobre, à Sacramento en Californie. L’athlète a notamment remporté l’épreuve individuelle du Championnat du monde des pompiers. Il a ainsi été couronné «champion du monde».

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/348442/le-pompier-claude-belanger-est-champion-du-monde

L’École de théâtre Françoise-Bédard s’éteint

L’École de théâtre Françoise-Bédard (ÉTFB) a été officiellement radiée du Registraire des entreprises le 25 octobre, à la suite d’une dissolution volontaire du conseil d’administration. C’est donc la fin pour cet organisme qui a dispensé des cours de théâtre depuis 1986 aux citoyens de Rivière-du-Loup et des environs.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/culture/348602/lecole-de-theatre-francoise-bedard-seteint

Un projet de tournage en Birmanie pour Sarah Lajoie-Asselin

La cinéaste Sarah Lajoie-Asselin de Rivière-du-Loup s’est embarquée dans un projet de réalisation ambitieux. Elle sera l’assistante-réalisatrice d’un court-métrage qui sera réalisé par son amie Frédérique Alain en Birmanie, en Asie du Sud-Est.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/culture/348709/un-projet-de-tournage-en-birmanie-pour-sarah-lajoie-asselin