FP Blanchet lance ses nouvelles chansons à Rivière-du-Loup

L’auteur-compositeur-interprète originaire de Rivière-du-Loup François-Pierre Blanchet lancera son nouveau EP de cinq chansons «Ailleurs» le 26 octobre prochain à la P’tite Grenouille de Rivière-du-Loup, dans une formule 5 à 7.

Après avoir sorti un premier album en 2008 à la sonorité plus hard rock, FP Blanchet a pris une pause de la musique pendant quelques années. Pendant deux ans, il a préparé de nouvelles chansons et s’est trouvé identité musicale pop-rock pour rejoindre le plus large public possible. «Mon extrait sorti le 30 aout ‘’Tomber dans l’oubli’’ tourne dans près de 60 stations de radio (…) Ma musique joue aussi dans six stations en France et une en Belgique. Le fait que je chante en français international m’a ouvert des opportunités», explique FP Blanchet.

Il souhaitait présenter son album à Rivière-du-Loup en premier, puisqu’il n’avait pas eu l’occasion d’y jouer à la suite de la sortie de son premier album en 2008. «C’était important pour moi de le lancer dans ma ville natale pour sortir mon nouveau son. La musique de mon EP m’a sorti de ma zone de confort. J’ai fait un duo avec une chanteuse et une autre chanson avec un rappeur. Ça m’a permis d’ouvrir mes horizons», résume l’artiste.

Il voit ce EP comme un renouveau musical qui lui a permis de renouer avec sa passion pour la musique. Son album est disponible sur diverses plateformes numériques dont Spotify, Bandcamp, Itunes, Youtube et Google Play.