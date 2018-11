Un incendie ravage une maison à Lac-des-Aigles

Voir la galerie de photos

Un violent incendie s’est déclaré dans une résidence du chemin Nord du Lac, ce mardi 23 octobre vers 15 h 30, à Lac-des-Aigles. Le bâtiment a été lourdement endommagé par les flammes, la fumée et l'eau. Deux personnes se trouvaient à l'intérieur et ont été en mesure d'évacuer les lieux.

«À notre arrivée nous avons constaté la présence de fumée au deuxième étage du bâtiment. Nous avons procédé à l'attaque et nous n'avons pas pu contenir l'incendie assez rapidement, on s'est retrouvés avec un feu éclaté», explique le directeur de la caserne de Lac-des-Aigles, Francis Lavoie.

Une vingtaine de pompiers des casernes de Biencourt, Lac-des-Aigles et Saint-Michel-du-Squatec ont participé à cette intervention. Éteindre un incendie éclaté dans une résidence construite pièce sur pièce constitue un grand défi et un travail sans relâche pour les sapeurs. «C'est un vieux bâtiment, les murs sont en bran de scie, tout comme les entre-toits. Il y a des planches de cèdre à l'intérieur», précise M. Lavoie.

Le combat de l’incendie a duré pendant environ 10 h et s’est terminé vers 1h du matin le 24 octobre. La structure de la résidence est toujours en place, mais selon le directeur du Service incendie de Lac-des-Aigles, il s’agit d’une perte totale.

Le feu se serait propagé de l'arrière vers l'avant de la résidence. L’enquête en recherche et cause de l’incendie a permis d’écarter tout élément criminel. La cause demeure toutefois indéterminée. Selon les informations du service incendie, les résidents ont été pris en charge par des membres de leur famille. La municipalité de Lac-des-Aigles leur a également offert certains services et la Croix-Rouge serait également impliquée dans le dossier.