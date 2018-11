L’École de théâtre Françoise-Bédard s’éteint

L’École de théâtre Françoise-Bédard (ÉTFB) a été officiellement radiée du Registraire des entreprises le 25 octobre, à la suite d’une dissolution volontaire du conseil d’administration. C’est donc la fin pour cet organisme qui a dispensé des cours de théâtre depuis 1986 aux citoyens de Rivière-du-Loup et des environs.

Le numéro de téléphone pour joindre l’organisme est désormais hors service, bien que le site web soit toujours en ligne. La page Facebook de l’organisme a également été supprimée. En octobre 2017, l’ÉTFB avait même été forcée d’annuler des groupes de théâtre destinés aux adultes et aux adolescents en raison du manque d’inscriptions. Elle avait vu sa fréquentation fondre de moitié en un an seulement. L’organisme comptait 10 élèves inscrits dans le cours de théâtre pour enfants âgés de 7 à 11 ans.

Le président Dany Sénéchal avait expliqué que toutes les offres extérieures et parascolaires rendaient la tâche de recrutement des comédiens plus difficile. Il notait également un manque d’implication et de membres sur le conseil d’administration.

Selon nos informations, l’augmentation des prix, le manque de stabilité dans les enseignants de théâtre disponibles et la diversification de l’offre parascolaire ont aussi joué un rôle dans cette diminution d’inscriptions.

En 2016, pour souligner ses 30 ans d’implication théâtrale à Rivière-du-Loup, l’organisme s’était offert une cure de rajeunissement de son image en collaboration avec le studio-stage Graphikos du Cégep de Rivière-du-Loup, ainsi qu’un nouveau site web. Il n’aura été utilisé que deux ans.