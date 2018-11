Un investissement de 1 M$ au Metro de Trois-Pistoles

C’est ce jeudi matin qu’avait lieu l’inauguration soulignant la fin des rénovations au Metro Trois-Pistoles Alimentation Bernard Caron. Après 2 mois de travaux et un investissement de 1 M$, le magasin de 19 000 pieds carrés a été revu de A à Z.

En plus de revoir le décor, cette rénovation aura également permis d’ajouter des centaines de nouveautés, en plus de créer près de dix nouveaux emplois.Enfin, des centaines de nouveautés attendent les consommateurs dans tous les départements.

Bernard Caron, propriétaire du magasin depuis 2013, ainsi que son équipe de 50 employés sont très fiers de leur magasin et invitent la clientèle locale et régionale à venir les visiter.

En plus de nombreuses implications financières aux activités et organismes locaux, le magasin participe chaque année depuis 2012 au programme Croque Santé de Metro. C’est donc 16 000 $, soit 16 bourses de 1 000 $, que le Metro Plus a remis au cours des 6 dernières années aux écoles primaires et secondaires de sa communauté, permettant ainsi à des centaines d’élèves de participer à des projets qui visent à augmenter la consommation de fruits et légumes.

Sur la photo on reconnaît : Philippe Bélanger, directeur opérations, Metro; Denis Tardif, député à l’Assemblée nationale du Québec; Jean-Pierre Rioux, maire de Trois-Pistoles; Judith Ouellet et Bernard Caron, propriétaires; Yves Lebel, représentant de Guy Caron, député fédéral; Éric Leclerc; directeur principal des opérations, Metro.