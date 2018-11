Un projet de tournage en Birmanie pour Sarah Lajoie-Asselin

La cinéaste Sarah Lajoie-Asselin de Rivière-du-Loup s’est embarquée dans un projet de réalisation ambitieux. Elle sera l’assistante-réalisatrice d’un court-métrage qui sera réalisé par son amie Frédérique Alain en Birmanie, en Asie du Sud-Est.

Afin de réaliser ce film, intitulé «Business Woman», une campagne de financement a été mise en branle sur la plateforme haricot.ca. «Nous avons écrit un court-métrage il y a un an et demi sur une rencontre que Frédérique a vécue en Birmanie. On souhaite le faire avec nos moyens, ça représente beaucoup d’argent et on ne veut pas attendre une subvention», explique Sarah Lajoie-Asselin.

Elles souhaitent réaliser ce court-métrage pour rappeler l’importance des valeurs essentielles, et se détacher du matérialisme. Le budget total prévu est de 12 000$, sans compter les dépenses des réalisatrices. Cet argent servira entre autres à payer le voyage des actrices et l’équipement. Le court-métrage sera par la suite envoyé dans plusieurs festivals.

Il est possible d’en savoir plus et d'encourager ces cinéastes au haricot.ca/project/business-woman.

Le projet est supporté par le collectif de cinéastes Boite d’allumettes de Lévis.