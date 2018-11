Bois Tremtech est la grande gagnante du 27e Gala de l’Entreprise du Témiscouata

Le 27e Gala de l’Entreprise du Témiscouata a eu lieu le 27 octobre dernier à l’École secondaire de Cabano à Témiscouata-sur-le-Lac. Quinze prix ont été remis à cette occasion dont le trophée de l’Entreprise de l’année décerné à Bois Tremtech inc. Le prix Personnalité Hommage a été offert à Jean-Paul Moreau tandis que Bégin & Bégin a reçu le nouveau prix Distinction.

Vincent Gosselin et Guillaume Michaud ont repris le flambeau de l’entreprise Bois Tremtech située à Témiscouata-sur-le-Lac en 2016. Elle a su développer, au fil des ans, une expertise remarquable dans la transformation et la valorisation du bois. L’entreprise exploite principalement quatre essences de bois soit le tremble, le merisier, le frêne et le pin. Elle se spécialise notamment dans la fabrication de planchers de bois franc huilé, moulures, boiseries et lambris. Grâce à une approche personnalisée et à sa capacité de s’adapter, Bois Tremtech a su diversifier ses marchés et se tailler une place enviable au Québec. MM. Gosselin et Michaud avaient reçu auparavant le prix dans la catégorie Entreprise de transformation du bois.

«Nous sommes vraiment surpris de recevoir le prix de l’Entreprise de l’année. Nous sommes fiers de voir nos produits dans d’autres régions du Québec. J’espère que les gens sont fiers également de dire que ça vient de chez-nous», a mentionné Vincent Gosselin. «Nous ressentons une bonne fierté, pour nous et notre équipe. Sans eux, nous n’aurions pas eu ce prix. Nous remercions également nos clients passés et futurs de même que nos fournisseurs», a indiqué Guillaume Michaud.

AUTRES ENTREPRISES GAGNANTES

Les autres gagnants de la soirée sont : Entreprise touristique, Auberge du Chemin Faisant; Entreprise de transformation agroalimentaire, la microbrasserie Le Secret des Dieux; Entreprise de production agricole et de production forestière, Les Chantiers du Lac; Entreprise de production acéricole, Érablière CP Lang; Entreprise culturelle, Festival Le Bootlegger; Entreprise de services, Carl Électronique; Entreprise de commerce de détail, Roger A. Pelletier; Entreprise de transformation – autres secteurs, DG2 Industries.

«La thématique retenue par le comité organisateur : nos ressources à l’honneur, se veut un hommage à la fois à nos ressources et à nos entrepreneurs qui, de par leur passion, leur vision et leur leadership, sont des éléments de réussite essentiels pour nos entreprises», a mentionné Vallier Daigle, président de la SADC de Témiscouata qui organise le gala en collaboration avec la MRC de Témiscouata. «En plus de mettre en lumière des personnes et des entreprises pour leur contribution au développement ainsi qu’au rayonnement de la région, nous avons l’occasion de nous rassembler pour célébrer tous ces succès qui font notre fierté», a souligné Guylaine Sirois, préfet de la MRC de Témiscouata.

PERSONNALITÉ HOMMAGE

Une autre remise très attendue de la soirée fut le prix Personnalité Hommage, remis en 2018 à Jean-Paul Moreau de Témiscouata-sur-le-Lac. Le président de la SADC, Vallier Daigle, a fait état des principales réalisations du lauréat. Il a souligné entre autres son implication dans le comité de survivance de Cabano qui a mené à l’établissement en 1976 de l’usine Papier Cascades. «M. Moreau a d’ailleurs travaillé chez Cascades près de 20 ans, ayant jusqu’à 145 employés sous sa responsabilité», a précisé M. Daigle. Maintenant à la retraite Jean-Paul Moreau poursuit son implication bénévole dans la communauté notamment auprès des cadets, du club de baseball senior Les Braves du Témiscouata et du Club de golf de la Vallée du Témiscouata.

«Je ne suis pas habitué à de tels hommages, pourquoi moi ? Oui je suis fier de mon parcours professionnel et de bénévole, un parcours de 50 ans que vous m’invitez à revivre. J’ai travaillé beaucoup mais je persiste à croire que j’ai été chanceux. Beaucoup de gens ont cru en moi. Je remercie la SADC et la MRC, les membres de ma famille dont Nicole qui m’a souvent attendu tard le soir et les fins de semaine», a commenté Jean-Paul Moreau.

PRIX DISTINCTION

Un nouveau prix a été remis cette année, Distinction, présenté par Guylaine Sirois, préfet de la MRC de Témiscouata, à l’entreprise Bégin & Bégin de Saint-Juste-du-Lac. «Nous soulignons par ce prix une entreprise pionnière de plus de 25 ans. Leader dans l’industrie du sciage, elle fut implantée en 1925. Bégin & Bégin a su s’adapter et elle est aujourd’hui à la fine pointe de la technologie. Elle emploie 45 personnes à son usine en plus des emplois indirects», a relaté Mme Sirois.

PERSONNALITÉS EN AFFAIRES

Trois autres prix Personnalité ont été remis lors du 27e Gala de l’Entreprise du Témiscouata. Marie-Lyne Michaud et Steve Michaud de la Station Service Michaud et de l’Intrigue Bistro et Hébergement ont reçu le trophée de la Personnalité en affaires 2018. Guillaume Bélanger de Conception GB a mérité le prix Personnalité jeunesse en affaires 35 ans et moins. Finalement Linda Ouellet de la Poissonnerie de l’Eau à la Bouche a obtenu le prix de la Personnalité travailleur autonome.

La SADC et la MRC ont aussi souligné la relève entrepreneuriale au cours de la soirée, soit 34 entrepreneurs de la relève et de nouvelles entreprises.

BROCHURE DU GALA

La SADC et la MRC ont réalisé avec Info Dimanche une brochure présentant les entreprises gagnantes. Celle-ci est distribuée dans les 10 000 foyers de la MRC de Témiscouata avec votre hebdomadaire régional, édition du 31 octobre. Tous les lecteurs d’Info Dimanche pourront aussi la consulter sur notre site web.