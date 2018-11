Franc succès pour La Grande marche 2018

Plus de 300 personnes ont fait fi de la fraicheur d’octobre afin de participer à la première organisation de La Grande marche 2018, ce dimanche vers 10 h 30, à Rivière-du-Loup. Un parcours de 5 km qui a été franchi dans la joie et avec le sourire.

Organisée en collaboration avec le Grand défi Pierre Lavoie et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), La Grande marche s’est tenue dans plus de 75 villes au Québec. L’évènement, gratuit et ouvert à tous, prône évidemment l’importance de l’activité physique.

«Nous sommes très heureux de la réponse des gens. Pour un premier évènement, c’est vraiment une belle réussite», a partagé la mairesse de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet. «Même si ce n’est pas chaud, il y a beaucoup de monde…des jeunes, des familles, des personnes âgées, même des animaux! C’est beau à voir.»

Lors de la dernière rencontre de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), les villes québécoises étaient invitées à joindre le mouvement de La Grande marche. Rivière-du-Loup a été la première à s’ajouter au groupe. La mission de l’événement allait de paire avec ses propres objectifs.

«Nous [le conseil de ville] voulions faire un évènement festif et familial pour encourager les gens à bouger. On trouvait que La Grande marche était une belle opportunité et nous avons demandé au conseiller Nelson Lepage de s’occuper de l’organisation. Nous sommes très fier du résultat», a complété Mme Vignet.

Le parcours débutait au Parc du Campus-et-de-la-Cité. Les marcheurs étaient ensuite invités à emprunter une boucle passant par les rues Lafontaine, Frontenac et Saint-Pierre pour revenir au point de départ. Après deux tours, les 5 km étaient complétés et ils étaient accueilli avec un chocolat chaud et une petite gâterie sucrée.

Cette belle activité n’aurait pas été possible sans l’apport d’un groupe de bénévoles. Notons que huit médecins, clairement identifiés, ont également donné l’exemple en participant à la marche avec les autres citoyens.