Rétrospective 2018, août (1ère partie)

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Ramy Ghaziri remporte 3 médailles aux Championnats canadiens juniors

Trois nageurs des Loups-Marins de Rivière-du-Loup se sont rendus à Winnipeg pour le participer aux Championnats canadiens juniors de natation, regroupant la crème de la crème des nageurs de 18 ans et moins au Canada. Pour une première fois lors de cette compétition, un nageur du club est monté sur le podium à trois reprises. Ramy Ghaziri a remporté l'argent au 100m brasse, à seulement un centième de seconde (0,01 sec) du premier rang.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/342253/ramy-ghaziri-remporte-3-medailles-aux-championnats-canadiens-juniors

Jeux du Québec : Britanie Cauchon rafle l’or au contre-la-montre

Quelques jours à peine après avoir été sacrée championne provinciale en cyclisme sur piste à la Coupe Québec, Britanie Cauchon de Saint-Alexandre-de-Kamouraska s’est imposée sur route lors de la première épreuve aux Jeux du Québec de Thetford Mines.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/342259/jeux-du-quebec-britanie-cauchon-rafle-lor-au-contre-la-montre

Ouverture du nouveau pont de la rivière Mariakèche

C'est à compter du 1er aout que la population a pu emprunter le nouveau pont au-dessus de la rivière Mariakèche, sur le rang A à Saint-Paul-de-la-Croix, reliant la municipalité à celle de Saint-Clément.

74 500 $ pour le Presbytère Maison du Partage

Les nouvelles étaient belles pour la municipalité de Saint-Louis-du-Ha! Ha!, le mardi 31 juillet. Après avoir annoncé la réalisation d’une nouvelle caserne incendie pour 2019, le député et ministre Jean D’Amour a annoncé l’octroi d’une aide financière de 74 500 $ au Presbytère Maison du Partage pour la rénovation du bâtiment construit en 1917.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/342217/74-500-$-pour-le-presbytere-maison-du-partage

Pâtes Alpha implante une usine et une boulangerie à Saint-Cyprien

Le gouvernement du Québec a annoncé le 2 aout une aide financière de 480 000$ dans le cadre du programme ESSOR du ministère de l’Économie pour le développement de l’entreprise louperivoise les Pâtes Alpha. Cette somme lui permettra d’installer une nouvelle usine de transformation dans le parc industriel de Saint-Cyprien et d’accroitre la productivité de celle de Rivière-du-Loup, qui demeurera en place.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/affaires-et-economie/342379/pates-alpha-implante-une-usine-et-une-boulangerie-a-saint-cyprien

Mariage de Maripier Morin: La folie à Pohénégamook

La seconde union de la célèbre animatrice de télévision Maripier Morin et du populaire ex-joueur de hockey Brandon Prust, ayant porté les couleurs du Canadien de Montréal de 2012 à 2015, s’est déroulée le samedi 4 aout à 16 h à l’église paroissiale de St-Éleuthère à Pohénégamook. Le couple a pu échanger ses vœux à nouveau devant près de 250 invités.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/342446/mariage-de-maripier-morin-la-folie-a-pohenegamook

La nouvelle école à Rivière-du-Loup et l’agrandissement à Saint-Modeste devront attendre

En aout dernier Info Dimanche apprenait, à quelques semaines de la rentrée scolaire, que les projets d’agrandissement de l’école de Saint-Modeste pour la création d’un gymnase et de construction d’une nouvelle école à Rivière-du-Loup n’ont pas été retenus par le ministère de l’Éducation pour l’été 2018.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/342528/la-nouvelle-ecole-a-riviere-du-loup-et-lagrandissement-a-saint-modeste-devront-attendre

Groupe Lebel achète deux scieries à l'entreprise Maibec

Le Groupe Lebel de Rivière-du-Loup a fait l'acquisition le 6 aout de deux usines de bois d'oeuvre, situées à Saint-Pamphile de l'Islet et à Masardis au Maine, appartenant à Maibec. Cette transaction sera complétée au cours des semaines à venir.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/affaires-et-economie/342587/groupe-lebel-achete-deux-scieries-a-lentreprise-maibec

Transfert du port de Gros-Cacouna au gouvernement du Québec

Une entente de principe a été annoncée le 8 aout pour le transfert, en date du 30 mars 2020, des ports de Matane, de Gaspé, de Rimouski et de Gros-Cacouna au gouvernement du Québec dans le cadre du Programme de transfert des installations portuaires.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/342751/transfert-du-port-de-gros-cacouna-au-gouvernement-du-quebec

L’année de tous les records pour le 16e RDL Auto Expo

Pour cette 16e présentation du RDL Auto Expo tenue au centre-ville de Rivière-du-Loup les 4 et 5 aout tous les records ont été battus. L’organisateur André Beaulieu estime à plus de 12 000 le nombre de personnes qui ont foulé le site d’exposition de voitures et de motos au cours du weekend.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/342709/lannee-de-tous-les-records-pour-le-16e-rdl-auto-expo

Des champions régionaux à Trois-Pistoles

L’équipe peewee B de Trois-Pistoles a remporté la médaille d’or aux Championnats régionaux disputés à Matane les 3, 4 et 5 aout derniers.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/342707/des-champions-regionaux-a-trois-pistoles

Incendie à Saint-Alexandre-de-Kamouraska

Un incendie a ravagé une résidence de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, à l'intersection des rues des Ormes et des Cônes vers 12 h 30 le 9 aout. Les flammes se sont rapidement attaquées au toit, faisant de la maison une boule de feu pendant quelques minutes.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/342845/incendie-a-saint-alexandre-de-kamouraska

C’est parti pour les Eurochestries au Camp musical Saint-Alexandre

Le coup d’envoi du festival international Eurochestries a été donné le 10 aout au Camp musical St-Alexandre avec la première pratique en commun des sections de cuivres, cordes et instruments à vent.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/culture/342988/cest-parti-pour-les-eurochestries-au-camp-musical-saint-alexandre

Le Great Lakes Tour sort victorieux à Rivière-du-Loup

L’équipe du Great Lakes Tour a engrangé 13,5 points contre 10,5 pour celle de Circuit Canada Pro Tour pour mettre la main sur la Coupe Lepage Millwork, une copie de la Coupe Ryder, présentée au club de golf Rivière-du-Loup, le 9 aout.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/342943/le-great-lakes-tour-sort-victorieux-a-riviere-du-loup

Cout des travaux d’asphaltage : la MRC de Rivière-du-Loup veut en discuter

La Municipalité de Saint-Arsène a envoyé une résolution à la MRC de Rivière-du-Loup pour qu’elle se penche sur l’augmentation importante des couts reliés aux travaux d’asphaltage. «Dans un premier temps, nous faisons les vérifications à savoir si nous pouvons être porteur d’un projet. De plus, c’est certain que l’on va élargir la discussion aux autres MRC puisque toutes les municipalités de la région sont frappées par une hausse des prix», mentionne le préfet Michel Lagacé.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/342869/cout-des-travaux-dasphaltage-la-mrc-de-riviere-du-loup-veut-en-discuter

Marathon de la création à Trois-Pistoles

Les 25, 26 et 27 juillet dernier à Trois-Pistoles s’est déroulé le 1er Marathon de la création. La compagnie Mars elle danse parrainée par Les Amis de l’Art de la Maison du Notaire ont présenté cette première présentation du Marathon de la création composé de cinq artistes, cinq résidences et cinq lieux de création.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/culture/342994/marathon-de-la-creation-a-trois-pistoles

Britanie Cauchon (encore elle !) conclut le Challenge Lacasse en 1re position

Une semaine après avoir remporté 2 médailles (dont l’or) aux Jeux du Québec, la cycliste Britanie Cauchon s’attaquait à la finale du Challenge Lacasse. Celle qui détenait le maillot rose de meneuse au classement général avait la ferme intention de le conserver, à Contrecoeur.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/343101/britanie-cauchon-conclut-le-challenge-lacasse-en-1re-position

Karine Malenfant dirigera l’organisation de la Finale des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup

Le Comité organisateur de la Finale des Jeux du Québec – Rivière-du-Loup 2021 (COFJQ-2021) a trouvé sa capitaine. Karine Malenfant mènera son équipe jusqu’à la grande compétition sportive, qui marquera le 50e anniversaire de la toute première Finale tenue en 1971 dans la même ville.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/343198/karine-malenfant-dirigera-lorganisation-de-la-finale-des-jeux-du-quebec-a-riviere-du-loup

200 billets supplémentaires pour le spectacle d'Hubert Lenoir à Trois-Pistoles

Avant son célèbre "deepthroat" de l'ADISQ, Hubert Lenoir a cassé la baraque à Trois-Pistoles. La météo étant favorable, l'organisme L’œil de la tempête a présenté Hubert Lenoir au motel camping des Flots Bleus sur Mer samedi, le 18 août à Trois-Pistoles. Deux-cent billets supplémentaires ont dû être mis en vente.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/culture/343293/200-billets-supplementaires-pour-le-spectacle-dhubert-lenoir-a-trois-pistoles

Un premier pas vers une usine de biocharbon à Saint-Jean-de-Dieu

Le 16 aout, le député de Rivière-du-Loup – Témiscouata et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Jean D’Amour, était à Saint-Jean-de-Dieu pour annoncer cinq projets du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR). La MRC des Basques a notamment reçu 500 000 $ pour la transformation d’un bâtiment dans cette municipalité en motel industriel qui abritera une usine de biocharbon.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/343374/un-premier-pas-vers-une-usine-de-biocharbon-a-saint-jean-de-dieu

Près de deux ans de prison pour un trafiquant de drogue de Rivière-du-Loup

Le concierge d’un immeuble à logements de la rue Joly qui conservait plus de 720 comprimés de métamphétamine chez lui, de même que de la cocaïne et divers objets servant à la revente de stupéfiants a écopé d’une peine de 2 ans moins 7 jours d’emprisonnement le 17 aout.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/343409/pres-de-deux-ans-de-prison-pour-un-trafiquant-de-drogue-de-riviere-du-loup