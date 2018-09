C’est parti pour les Eurochestries au Camp musical Saint-Alexandre

Voir la galerie de photos

Le coup d’envoi du festival international Eurochestries a été donné le 10 aout au Camp musical St-Alexandre avec la première pratique en commun des sections de cuivres, cordes et instruments à vent en vue des divers concerts qui seront donnés au Kamouraska du 10 au 14 aout.

Plus de 90 musiciens monteront sur la scène à Saint-Pascal au terme de quatre jours de répétitions et de concerts pour présenter le fruit de leur travail. Ils interprèteront notamment le premier mouvement de la suite symphonique «La Fabuleuse histoire d’un royaume», intitulé Nouvelle-France, du compositeur québécois Dominic Laprise. Cette œuvre d’une quinzaine de minutes sera dirigée par le directeur du Camp musical St-Alexandre, Mathieu Rivest. Le Camp reçoit donc 42 musiciens de la Chine, plus d'une dizaine de Brésiliens et d'Irlandais, de même qu'une trentaine de Québécois qui complètent l'orchestre.

«La barrière de la langue amène des défis de direction musicale supplémentaire. On réussit en un temps record à offrir un concert de haut niveau avec des jeunes en formation de divers pays. C’est quelque chose qui va au-delà de la musique», explique Mathieu Rivest.

La diversité des cultures et du bagage musical a été un incitatif pour deux musiciens de la région de Québec à participer au séjour d’orchestre du Camp musical et d’ainsi prendre part à ce rassemblement musical international.

«C’est tellement enrichissant parce qu’on est jeunes, on a 13 et 14 ans et on joue avec des musiciens plus âgés que nous. C’est formidable de pouvoir vivre ça. Ils sont tous de plus haut niveau que nous, mais on essaie de les rattraper», expliquent Charlotte Bertrand et Marie Jobin. Elles fréquentent le Camp musical de Saint-Alexandre depuis huit ans.

Le lancement du festival aura lieu officiellement le 10 aout au complexe municipal de Saint-Alexandre-de-Kamouraska. Les citoyens et visiteurs de la région pourront donc assister du 11 au 13 aout à des concerts de grande envergure à contribution volontaire dans les églises de quelques municipalités. Tous ces concerts se dérouleront dès 19 h 30. Saint-André et Mont-Carmel accueilleront les orchestres le 11 aout. Kamouraska et Saint-Gabriel-Lalement recevront les musiciens le 12 aout et cette série de concerts se terminera le 13 aout à Sainte-Hélène-de-Kamouraska. Le spectacle de clôture, qui permettra à l’ensemble des musiciens de présenter le fruit de leur travail de quelques jours au Camp musical, aura lieu le 14 aout à 19 h 30 à Saint-Pascal.