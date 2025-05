Une campagne de sensibilisation sur les espèces envahissantes qui invite à l’action

La région de Bas-Saint-Laurent lance une campagne pour sensibiliser la population aux espèces envahissantes et qu’ils s’impliquent dans cette lutte. C’est le Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent qui assure le déploiement de l’Escouade espèces envahissantes.

Agrile du frêne, berce du Caucase, berce sphondyle, herbe à poux, renouée du japon, roseau commun, myriophylle à épis et moule zébrée, ces espèces ont des impacts majeurs. Elles menacent la biodiversité, nuisent à la santé humaine, affectent les loisirs et entrainent des couts économiques importants.

Une vaste opération de communication sera déployée ces prochains mois. Elle vise à outiller la population et à l’encourager à poser des actions concrètes pour lutter contre leur propagation.

ACTION CITOYENNE

Les citoyens sont invités à reconnaitre les espèces problématiques, à signaler leur présence et à découvrir des moyens de les éliminer de façon sécuritaire.

Plusieurs dispositifs de communication seront mis en place, comme des affiches, dépliants informatifs, panneaux sur le bord des plans d’eau, publipostage. De nombreuses approches seront déployées pour rejoindre le plus grand nombre de personnes, résidentes comme de passage.

UN SITE INTERNET

Le site especesenvahissantesbsl.ca propose une boite à outils accessible à tout le monde. Elle s’enrichira au courant des prochaines semaines et comprendra l’ensemble des outils développés dans le cadre de la campagne, des photos, des informations complémentaires sur chaque espèce, et de nombreux liens vers des ressources complémentaires (informations plus poussées sur les espèces, carte des stations de lavage des embarcations, etc.).