Mariage de Maripier Morin: La folie à Pohénégamook

La seconde union de la célèbre animatrice de télévision Maripier Morin et du populaire ex-joueur de hockey Brandon Prust, ayant porté les couleurs du Canadien de Montréal de 2012 à 2015, s’est déroulée le samedi 4 aout à 16 h à l’église paroissiale de St-Éleuthère à Pohénégamook. Le couple a pu échanger ses vœux à nouveau devant près de 250 invités.

Beaucoup de curieux occupaient l’espace autour de l’église. Ceux-ci ont applaudi à l’arrivée des mariés. L’excitation était palpable. Les gens sifflaient et quelqu’un a même imité un son de feu d’artifice. Un fait cocasse; le chien de Maripier, Lola, était là pour assister au mariage, les personnes présentes ont pu l’apercevoir lorsqu’elle est sortie de la voiture en se sauvant. Un membre de la sécurité a dû courir pour la rattraper. Aussi lors de sa sortie de la voiture, Maripier a dit, en riant, après avoir vu son amie : «Ça va bien, ma "chum" pleure déjà et on est même pas encore dans l’église.» Elle a aussi remercié tout le monde d’être venu pour l’évènement. À la fin de la cérémonie, les gens se bousculaient pour prendre des clichés des deux tourtereaux, la sécurité est intervenue quelques fois pour repousser les gens qui s’aventuraient trop près. Les gens criaient des «Félicitations» à Maripier et disaient son nom. Des pompiers ainsi qu’un policier étaient là pour porter assistance aux gardiens pour assurer le bon déroulement des noces.

C’est avec beaucoup de fébrilité que les jours amenant au mariage de Maripier Morin et de Brandon Prust se sont faits sentir. Sur les réseaux sociaux, des images des préparatifs de la célébration ont circulé. Des photos du couple qui est allé gouter leur bière brassée spécialement pour eux à la microbrasserie Le Secret des Dieux située à Pohénégamook, en ont fait jaser plus d’uns. La deuxième union de ce couple prisé par les Québécois était attendue avec beaucoup d’impatience et a amené des curieux dans la région.

Maripier, originaire de Rivière-du-Loup, a passé son enfance à Pohénégamook. Cette jeune femme s’est notamment fait connaître par son passage à l’émission de télé-réalité Occupation Double. Par la suite, elle a cumulé les succès en étant «beauté» au Banquier animé par Julie Snyder, et en étant chroniqueuse pour TVA entre autres pour les émissions Sucré Salé, Salut Bonjour Weekend ainsi que Deux filles le matin. Après maintes autres réalisations, on la voit aujourd’hui dans le tout récent film de Denys Arcand «La chute de l’empire américain» ayant un rôle principal et dans l’émission Face au mur où elle est animatrice.

La femme de 32 ans partage sa vie depuis 2010 avec l’ex-hockeyeur Brandon Prust. Ils se sont fiancés en 2015. C’est finalement en juillet 2017 que Maripier a finalement uni sa vie par les liens du mariage avec son amoureux, à London en Ontario, après 7 ans de relation. Les tourtereaux ont répété l’expérience un an plus tard, ce samedi, sous les regards pétillants des habitants de Pohénégamook et de leur famille. La réception quant à elle s’est déroulée à l’ancien Musée du Domaine, qui est fermé depuis un bon nombre d’années et ouvert pour l’occasion.

Notons que les mariés ont rencontré les gens au Club de golf du Transcontinental à Pohénégamook le matin avant leurs secondes noces pour un tournoi à 9 trous qui a débuté à 7 h 30. Une centaine de personnes étaient présentes sur les lieux. Vers 11 h, Maripier et Brandon ont signé des autographes et ont pris des photos avec les personnes sur place.