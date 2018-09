L’année de tous les records pour le 16e RDL Auto Expo

Pour cette 16e présentation du RDL Auto Expo tenue au centre-ville de Rivière-du-Loup les 4 et 5 aout tous les records ont été battus. L’organisateur André Beaulieu estime à plus de 12 000 le nombre de personnes qui ont foulé le site d’exposition de voitures et de motos au cours du weekend.

Les visiteurs ont pu se rincer l’œil avec 300 véhicules exposés, un autre record battu cette année, avec notamment l’ajout de la catégorie Hot Rod / Rat Rod. Un groupe de propriétaires d’automobiles Mustang de la région de Québec s’était même déplacé pour l’occasion. Leur véhicules remplissaient le stationnement du Café Van Houtte et Buro +.

André Beaulieu explique ce succès notamment par la belle température extérieure annoncée longtemps à l’avance. Des gens de différentes origines et villes se sont rendus sur le site pour admirer les belles d’autrefois restaurées et les rutilants bolides de l’année, modifiés ou non. Après 16 ans de présentation, la notoriété du RDL Auto Expo n’est visiblement plus à prouver.

Voici les résultats du 16e RDL Auto Expo :